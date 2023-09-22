Кудус: «Чувствую себя как в семье»

Лондонский «Вест Хэм» начал свои выступления в Лиге Европы с победы над сербской «Бачкой», причем она получилась волевой - гости первыми открыли счет, но затем включился «молоток». Недавно взявшийся за это орудие Мохамед Кудус, прежде выступавший в «Аяксе», забил второй мяч и прокомментировал свой успех:

- У этой команды побеждающий менталитет, что мы и показали сегодня. Мы доминировали в игре, но не смогли забить в первом тайме. Но во второй половине игры результат пришел. Я чувствую себя частью семьи и готов помогать команде и впредь, - цитирует слова Кудуса BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет в Фрайбурге, это случится пятого октября.