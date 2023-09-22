​Мойес: «Очень доволен Кудусом»

Лондонский «Вест Хэм» начал свои выступления в Лиге Европы с победы над сербской «Бачкой», хотя балканцы сумели открыть счет. Победный гол «Вест Хэма» забил ганский нападающий Мохамед Кудус, перешедший в стан «молотоойцев» из «Аякса». Наставник команды Дэвид Мойес очень доволен его работой на поле:

- Мы владели мячом сегодня дольше обычного, это понравилось мне. Гол Кудуса был очень важен и для нас, и для него. Он забил неожиданный гол в наилучший момент, - цитирует слова шотландского специалиста BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет в Фрайбурге, это случится пятого октября.