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Лига Европы

​Салах нагнал Анри по количеству голов для за английские клубы в еврокубках

22 Сентября 2023 • 00:20 Комментировать
ЛАСК
1:3
Ливерпуль
1 3.65 X 3.65 2 2.00
2-й тайм

Свои выступления в Лиге Европы английский «Ливерпуль» начал в Австрии, где команда Юргена Клоппа расправилась с местным ЛАСКом со счетом 3:1. Третий, заключительный гол своей команды в этой игре забил египетский нападающий Мохамед Салах, который повторил рекорд Тьерри Анри по количеству голов в еврокубках - они забили по сорок два гола в матчах за английские клубы, в случае с французским нападающим это, разумеется, лондонский «Арсенал».

В следующем туре группового раунда Лиги Европы «Ливерпуль» сыграет с бельгийским «Унионом». Это случится через две недели, пятого октября.

 


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Ливерпуль Тьерри Анри Мохамед Салах
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