​Салах нагнал Анри по количеству голов для за английские клубы в еврокубках

Свои выступления в Лиге Европы английский «Ливерпуль» начал в Австрии, где команда Юргена Клоппа расправилась с местным ЛАСКом со счетом 3:1. Третий, заключительный гол своей команды в этой игре забил египетский нападающий Мохамед Салах, который повторил рекорд Тьерри Анри по количеству голов в еврокубках - они забили по сорок два гола в матчах за английские клубы, в случае с французским нападающим это, разумеется, лондонский «Арсенал».

В следующем туре группового раунда Лиги Европы «Ливерпуль» сыграет с бельгийским «Унионом». Это случится через две недели, пятого октября.