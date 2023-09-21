Кокорин забил за «Арис», но его команда всё же проиграла «Спарте»

«Спарта» и «Арис» провели матч первого тура Лиги Европы. Киприоты быстро открыли счет, это Александр Кокорин забил первый еврокубковый гол за последние пять лет. Он реализовал пенальти. Гостям не удалось развить успех, а соперник воплотил свое игровое преимущество в голы. Ладислав Крейчи оформил дубль за пять минут в первом тайме, а Мартин Витик на экваторе второй половины снял все вопросы - 3:1. Гости отличились перед финальным свистком, но спастись уже было нельзя.

Кокорин провел на поле 74 минут, успев также получить желтую карточку.