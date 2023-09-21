Кокорин забил за «Арис», но его команда всё же проиграла «Спарте»

«Спарта» и «Арис» провели матч первого тура Лиги Европы. Киприоты быстро открыли счет, это Александр Кокорин забил первый еврокубковый гол за последние пять лет. Он реализовал пенальти. Гостям не удалось развить успех, а соперник воплотил свое игровое преимущество в голы. Ладислав Крейчи оформил дубль за пять минут в первом тайме, а Мартин Витик на экваторе второй половины снял все вопросы - 3:1. Гости отличились перед финальным свистком, но спастись уже было нельзя.
Кокорин провел на поле 74 минут, успев также получить желтую карточку.
Протокол игры
|11'Кокорин Александр (0:1)
|(1:1) Крейчи Ладислав II20'
|(2:1) Крейчи Ладислав II25'
|(3:1) Витик Мартин67'
|11' Шави Уоррен (3:2)
Виндаль-Йенсен Петер•Витик Мартин•Сёренсен Асгер• 70'Крейчи Ладислав II• 9'Пресиадо Анхело•Ляци Казим77' (Сейк Вацлав (77') •Кайринен Каан31' (Садилек Лукаш (31') •Зелены Ярослав•Кухта Ян65' (Карабец Адам (65') •Олатунджи Виктор77' (Павелка Давид (77') •Гараслин Лукаш65' (Бирманчевич Велько (65')
Ванаилсон Лусиано•Боакье Эрик•Брорссон Франц•Урошевич Слободан•Кажу•Сёке Юлиус65' (Шави Уоррен (65') •Струски Кароль•Маямбела Михлали85' (Моннор Джейден (85') •Кокорин Александр 70'75' (Стемпиньски Мариуш (75') •Бенгтссон Лео85' (Мукету-Муссунда Алекс (85') •Гомис Янник65' (Браун Морган (65')
21 сентября.
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