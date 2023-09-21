Алексей Миранчук помог «Аталанте» разобраться с «Ракувом»

В матче Лиги Европы «Аталанта» принимала «Ракув» и доминировала на поле все 90 минут, практически ничего не дав создать сопернику. Бергамаски резво начали и имели три отличных шанса в дебюте, но голкипер играл надежно. У гостей Милан Рундич в падении головой метров с семи не попал в рамку. Сразу после перерыва «Аталанта» забросала штрафную навесами, и Шарль де Кетеларе головой поразил цель, замкнув ближнюю штангу. Второй гол итальянцев также пришел после навеса, уже Хонорато Эдерсон метко пробил. В концовке не один шанс был у де Кетеларе, также Матео Руджери с линии штрафной не попал в рамку.

Отметим выход на поле Алексея Миранчука, который провел заключительную треть. Его команда стартовала с убедительной победы.