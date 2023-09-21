Алексей Миранчук помог «Аталанте» разобраться с «Ракувом»

В матче Лиги Европы «Аталанта» принимала «Ракув» и доминировала на поле все 90 минут, практически ничего не дав создать сопернику. Бергамаски резво начали и имели три отличных шанса в дебюте, но голкипер играл надежно. У гостей Милан Рундич в падении головой метров с семи не попал в рамку. Сразу после перерыва «Аталанта» забросала штрафную навесами, и Шарль де Кетеларе головой поразил цель, замкнув ближнюю штангу. Второй гол итальянцев также пришел после навеса, уже Хонорато Эдерсон метко пробил. В концовке не один шанс был у де Кетеларе, также Матео Руджери с линии штрафной не попал в рамку.
Отметим выход на поле Алексея Миранчука, который провел заключительную треть. Его команда стартовала с убедительной победы.
Протокол игры
|(1:0) Де Кетеларе Шарль49'
|(2:0) Эдерсон Хонорато66'
Муссо Хуан•Толой Рафаэл•Джимсити Берат•Скальвини Джорджио•Дзаппакоста Давиде76' (Хольм Эмиль (76') •Де Рон Мартен 32'62' (Эдерсон Хонорато (62') •Копмейнерс Тëн•Руджери Маттео•Де Кетеларе Шарль•Муриэль Луис62' (Миранчук Алексей (62') •Лукман Адемола76' (Пашалич Марио (76')
Ковачевич Владан•Раковитан Богдан•Ковачевич Аднан•Рундич Милан•Сореску Деян•Папаниколау Яннис•Берггрен Густав70' (Лидерман Бен (70') •Плавшич Срджан78' (Салес Жеан Карлос (78') •Кочергин Владислав61' (Цебуля Марчин (61') •Зволински Лукаш70' (Црнац Анте (70') •Замора Джон61' (Киттель Сонни (61')
Запасные: Цифцис Антонис•Пясецки Фабиан•Новак Бартош
21 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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