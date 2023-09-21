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Кокорин реализовал пенальти в матче Лиги Европы против «Спарты»

21 Сентября 2023 • 22:20 Комментировать
Спарта Прага
3:1
Арис Лимассол
2-й тайм

Сейчас проходит матч первого тура группового этапа Лиги Европы между пражской «Спартой» и «Арисом» из Лимассола.

На 11-минуте матча кипрский клуб вывел вперёд российский нападающий Александр Кокорин, который удачно исполнил 11-метровый удар.

Напомним, что 32-летний форвард, который принадлежит итальянской «Фиорентине», второй сезон подряд проводит в аренде в «Арисе».

Для него эта игра стала второй в нынешнем сезоне за кипрскую команду. В матче местного чемпионата он провел на поле 81 минуту, но не отметился результативными действиями. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спарта Прага Александр Кокорин Арис Лимассол
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