Кокорин реализовал пенальти в матче Лиги Европы против «Спарты»

Сейчас проходит матч первого тура группового этапа Лиги Европы между пражской «Спартой» и «Арисом» из Лимассола.

На 11-минуте матча кипрский клуб вывел вперёд российский нападающий Александр Кокорин, который удачно исполнил 11-метровый удар.

Напомним, что 32-летний форвард, который принадлежит итальянской «Фиорентине», второй сезон подряд проводит в аренде в «Арисе».

Для него эта игра стала второй в нынешнем сезоне за кипрскую команду. В матче местного чемпионата он провел на поле 81 минуту, но не отметился результативными действиями.