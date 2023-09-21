«Карабах» по делу обыграл «Молде»

«Карабах» очень уверенно провёл домашний матч Лиги Европы против «Молде». Матеус Силва мог открывать счет после заброса мяча на ход, но пробил мимо вратаря и мимо ворот. Решающим стал угловой в начале второго тайма, после подачи мяч отскочил к Леандро Андраде, и тот сходу вонзил его в левый угол. Тут же автор гола ушел от опеки и метров с 14 неточно пробил по высоте. В концовке соперник едва не отыгрался, Андрей Лунёв неудачно сыграл на выходе, и удар с острого угла блокировал защитник. Жуниньо в контратаке метров с 13 пробил над рамкой.

1:0, «Карабах» начал с победы.