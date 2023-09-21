«Карабах» по делу обыграл «Молде»

«Карабах» очень уверенно провёл домашний матч Лиги Европы против «Молде». Матеус Силва мог открывать счет после заброса мяча на ход, но пробил мимо вратаря и мимо ворот. Решающим стал угловой в начале второго тайма, после подачи мяч отскочил к Леандро Андраде, и тот сходу вонзил его в левый угол. Тут же автор гола ушел от опеки и метров с 14 неточно пробил по высоте. В концовке соперник едва не отыгрался, Андрей Лунёв неудачно сыграл на выходе, и удар с острого угла блокировал защитник. Жуниньо в контратаке метров с 13 пробил над рамкой.
1:0, «Карабах» начал с победы.
Протокол игры
|(1:0) Андраде Леандро56'
Лунёв Андрей•Силва Матеус II88' (Ахундзаде Нариман (88') •Медведев Максим81' (Кейта Амиду (81') •Медина Кевин• 86'Джафаргулиев Элвин•Ромао Жулио• 90'Янкович Марко• 84'Андраде Леандро81' (Гусейнов Бадави (81') •Бензия Яссин81' (Байрамов Турал (81') •Зубир Абделла•Жуниньо VI90' (Андраде Патрик (90')
Карлстрём Якоб•Эйванн Каспер•Бьорнбак Мартин•Хагельскьер Андерс•Ловик Матиас•Коса Маркус Андреас 47'74' (Эриксен Кристиан I (74') •Эллингсен Мартин 35'70' (Линнес Мартин (70') •Брейвик Эмиль• 20'Хёуген Кристоффер70' (Хестад Эйрик (70') •Эйкрем Магнус70' (Гульбрандсен Фредрик (70') •Бериша Ветон88' (Грёдем Магнус (88')
21 сентября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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