Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Ливерпуль» стартовал в еврокубках с волевой победы над ЛАСКом

21 Сентября 2023 • 21:39 Комментировать
ЛАСК
1:3
Ливерпуль
1 3.65 X 3.65 2 2.00
2-й тайм

В матче Лиги Европы против ЛАСКа «Ливерпуль» играл первым номером и в итоге победил, но три очка было не так то и просто набрать. Уже в дебюте после розыгрыша углового из-за пределов штрафной прицельно пробил Флориан Флеккер - 1:0. Соперник ответил корнером, подача, скидка, и удар в упор от Дарвина Нуньеса парировал вратарь.

Во втором тайме Луис Диас неточно пробил по воротам и тут же получил по ногам - пенальти. Нуньес направил мяч в левый угол ворот, кипер угадал, но не выручил. Вскоре контратака английского клуба, Райан Гравенберх прострелил в штрафную, и Диас был точен - 1:2. В концовке Мохамед Салах проник в штрафную между двух соперников и с острого угла поразил ворота, забив третий гол своей команды.

Протокол игры  
ЛАСК1:3Ливерпуль
(1:0) Флеккер Флориан14'  
  56'Нуньес Дарвин (1:1)
  63'Диас Луис (1:2)
  88'Салах Мохамед (1:3)
Лаваль ТобиасЦирайс Филипп  56'Андраде АндреасЛюкенедер Феликс 80' (Дарбо Эбрима ( 80') Флеккер Флориан 89' (Ба Сануссу ( 89') Хорват СашаЙовичич БранкоРеннер Рене 89' (Белло Джордж ( 89') Хавель Элиас  42' 68' (Коне Мусса II ( 68') Жуль Роберт  45'Любичич Марин 68' (Мустафа Ибрагим ( 68')
Запасные: Гойгингер ТомасТаловеров МаксимЗибенхандль ЙоргСтойкович ФилипЛюбич ИванБалик ГусейнУсор Мозес
Келлехер КаомхинБайчетич Стефан  43' 61' (Собослаи Доминик ( 61') Конате Ибраима  40' 81' (Матип Жоэль ( 81') Ван Дейк ВиргилЦимикас КостасЭллиотт ХарвиЭндо Ватару 61' (Гомес Джо ( 61') Гравенберх Райан 74' (Салах Мохамед ( 74') Доак Бен 61' (Макаллистер Алексис ( 61') Нуньес ДарвинДиас Луис
Запасные: Робертсон ЭндрюЖота ДиогуДжонс КёртисЯрош ВитезславАлиссон БекерГакпо КодиКуанса Джарелл
21 сентября. Стадион "Райффайзен Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ласк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАСК ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Панатинаикос Панатинаикос
Вильярреал Вильярреал
2
0
4.20 3.70 1.92
Видео
Окончен
Ренн Ренн
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
3
0
1.29 6.00 11.00
Видео
Окончен
Карабах Карабах
Молде Молде
1
0
1.90 3.75 4.20
Видео
133 мин
ЛАСК ЛАСК
Ливерпуль Ливерпуль
1
3
6.60 4.80 1.49
Видео
Окончен
Серветт Серветт
Славия Прага Славия Прага
0
2
3.10 3.55 2.36
Видео
133 мин
Байер Л Байер Л
Хеккен Хеккен
4
0
1.28 6.60 11.00
Видео
Окончен
Шериф Шериф
Рома Рома
1
2
5.20 3.80 1.74
Видео
Окончен
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
Тулуза Тулуза
1
1
2.21 3.55 3.35
Видео
13 мин
Вест Хэм Вест Хэм
Бачка-Топола Бачка-Топола
0
0
1.19 7.80 16.00
Видео
13 мин
Брайтон Брайтон
АЕК АЕК
0
0
1.27 6.20 13.00
Видео
13 мин
Спарта Прага Спарта Прага
Арис Лимассол Арис Лимассол
0
0
1.59 4.30 6.00
Видео
13 мин
Аякс Аякс
Марсель Марсель
0
0
2.30 3.70 3.05
Видео
13 мин
Штурм Грац Штурм Грац
Спортинг Л Спортинг Л
0
0
3.35 3.70 2.16
Видео
13 мин
Олимпиакос Олимпиакос
Фрайбург Фрайбург
0
0
3.25 3.55 2.27
Видео
13 мин
Аталанта Аталанта
Ракув Ракув
0
0
1.31 6.00 10.00
Видео
13 мин
Рейнджерс Рейнджерс
Бетис Бетис
0
0
3.60 3.60 2.11
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Сентября
21:46 · Лига Европы
«Шериф» не смог уйти от поражения в матче с «Ромой»
21:39 · Лига Европы
«Карабах» по делу обыграл «Молде»
21:39 · Лига Европы
«Ливерпуль» стартовал в еврокубках с волевой победы над ЛАСКом
21:30 · Лига Европы
«Аталанта» - «Ракув»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:27 · Лига Европы
«Спарта» - «Арис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:04 · Лига Европы
​Кокорин – в стартовом составе «Ариса» на матч Лиги Европы
19:29 · Лига Европы
ЛАСК - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
19:28 · Лига Европы
«Шериф» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
19:27 · Лига Европы
«Карабах» - «Молде»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
10:09 · Лига Европы
Клопп — о первом матче в Лиге Европы: «Знаю, что мы фавориты, но относимся к этой игре серьёзно»
09:49 · Лига Европы
Ван Дейк: «Ливерпуль» не заслужил играть в Лиге чемпионов»
20 Сентября
22:40 · Лига Европы
Полузащитник «Штурма» Серрано пропустит матч против «Спортинга» - он случайно проглотил пчелу
22:36 · Лига Европы
Ван Дейк оценил перспективы «Ливерпуля» в Лиге Европы
22:29 · Лига Европы
Моуринью: «Шериф» вошёл в историю Лиги чемпионов несколько лет назад
22:17 · Лига Европы
Клопп: «Не могу ничего сказать о составе «Ливерпуля» на матч Лиги Европы»
Все новости
Рекомендуем