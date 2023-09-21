«Ливерпуль» стартовал в еврокубках с волевой победы над ЛАСКом

В матче Лиги Европы против ЛАСКа «Ливерпуль» играл первым номером и в итоге победил, но три очка было не так то и просто набрать. Уже в дебюте после розыгрыша углового из-за пределов штрафной прицельно пробил Флориан Флеккер - 1:0. Соперник ответил корнером, подача, скидка, и удар в упор от Дарвина Нуньеса парировал вратарь.

Во втором тайме Луис Диас неточно пробил по воротам и тут же получил по ногам - пенальти. Нуньес направил мяч в левый угол ворот, кипер угадал, но не выручил. Вскоре контратака английского клуба, Райан Гравенберх прострелил в штрафную, и Диас был точен - 1:2. В концовке Мохамед Салах проник в штрафную между двух соперников и с острого угла поразил ворота, забив третий гол своей команды.