«Ливерпуль» стартовал в еврокубках с волевой победы над ЛАСКом

В матче Лиги Европы против ЛАСКа «Ливерпуль» играл первым номером и в итоге победил, но три очка было не так то и просто набрать. Уже в дебюте после розыгрыша углового из-за пределов штрафной прицельно пробил Флориан Флеккер - 1:0. Соперник ответил корнером, подача, скидка, и удар в упор от Дарвина Нуньеса парировал вратарь.
Во втором тайме Луис Диас неточно пробил по воротам и тут же получил по ногам - пенальти. Нуньес направил мяч в левый угол ворот, кипер угадал, но не выручил. Вскоре контратака английского клуба, Райан Гравенберх прострелил в штрафную, и Диас был точен - 1:2. В концовке Мохамед Салах проник в штрафную между двух соперников и с острого угла поразил ворота, забив третий гол своей команды.
Протокол игры
|(1:0) Флеккер Флориан14'
|56'Нуньес Дарвин (1:1)
|63'Диас Луис (1:2)
|88'Салах Мохамед (1:3)
Лаваль Тобиас•Цирайс Филипп• 56'Андраде Андреас•Люкенедер Феликс80' (Дарбо Эбрима (80') •Флеккер Флориан89' (Ба Сануссу (89') •Хорват Саша•Йовичич Бранко•Реннер Рене89' (Белло Джордж (89') •Хавель Элиас 42'68' (Коне Мусса II (68') •Жуль Роберт• 45'Любичич Марин68' (Мустафа Ибрагим (68')
Келлехер Каомхин•Байчетич Стефан 43'61' (Собослаи Доминик (61') •Конате Ибраима 40'81' (Матип Жоэль (81') •Ван Дейк Виргил•Цимикас Костас•Эллиотт Харви•Эндо Ватару61' (Гомес Джо (61') •Гравенберх Райан74' (Салах Мохамед (74') •Доак Бен61' (Макаллистер Алексис (61') •Нуньес Дарвин•Диас Луис
21 сентября. Стадион "Райффайзен Арена".
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