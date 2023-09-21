«Спарта» - «Арис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Чехии проходит матч первого тура Лиги Европы между «Спартой» и «Арисом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спарта Прага - Арис Лимассол
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Протокол игры
Виндаль-Йенсен Петер•Витик Мартин•Сёренсен Асгер•Крейчи Ладислав II•Пресиадо Анхело•Ляци Казим•Кайринен Каан•Зелены Ярослав•Кухта Ян•Олатунджи Виктор•Гараслин Лукаш
Ванаилсон Лусиано•Боакье Эрик•Брорссон Франц•Урошевич Слободан•Кажу•Сёке Юлиус•Струски Кароль•Маямбела Михлали•Кокорин Александр•Бенгтссон Лео•Гомис Янник
21 сентября.
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