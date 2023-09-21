​Кокорин – в стартовом составе «Ариса» на матч Лиги Европы

В четверг вечером «Арис» проведёт гостевой матч против пражской «Спарты» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Стоит сказать, что российский нападающий Александр Кокорин попал в стартовый состав кипрской команды.

Напомним, что Александр Кокорин в конце лета перебрался в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды. В прошлом сезоне россиянин уже выступал за кипрский клуб и помог команде впервые в истории выиграть чемпионский титул.

Отметим, что в одной группе с «Арисом» и «Спартой» выступят «Рейнджерс» и «Бетис».

Александру Кокорину 32 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.