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Лига Европы

​Кокорин – в стартовом составе «Ариса» на матч Лиги Европы

21 Сентября 2023 • 21:04 Комментировать
Спарта Прага
0:0
Арис Лимассол
1-й тайм

В четверг вечером «Арис» проведёт гостевой матч против пражской «Спарты» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Стоит сказать, что российский нападающий Александр Кокорин попал в стартовый состав кипрской команды.

Напомним, что Александр Кокорин в конце лета перебрался в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды. В прошлом сезоне россиянин уже выступал за кипрский клуб и помог команде впервые в истории выиграть чемпионский титул.

Отметим, что в одной группе с «Арисом» и «Спартой» выступят «Рейнджерс» и «Бетис».

Александру Кокорину 32 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.

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Арис Александр Кокорин
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