ЛАСК - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В Линце проходит матч первого тура Лиги Европы между ЛАСКом и «Ливерпулем».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЛАСК - Ливерпуль
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Протокол игры
|(1:0) Флеккер Флориан14'
Лаваль Тобиас•Цирайс Филипп•Андраде Андреас•Люкенедер Феликс•Флеккер Флориан•Хорват Саша•Йовичич Бранко•Реннер Рене•Хавель Элиас•Цуль Роберт•Любичич Марин
Келлехер Каомхин•Байчетич Стефан•Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил•Цимикас Костас•Эллиотт Харви•Эндо Ватару•Гравенберх Райан•Доак Бен•Нуньес Дарвин•Диас Луис
21 сентября. Стадион "Райффайзен Арена".
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