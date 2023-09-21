«Карабах» - «Молде»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Баку проходит матч первого тура Лиги Европы между «Карабахом» и «Молде».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Карабах - Молде
Доступ после регистрации
Протокол игры
Лунёв Андрей•Силва Матеус II•Медведев Максим•Медина Кевин•Джафаргулиев Элвин•Ромао Жулио•Янкович Марко•Андраде Леандро•Бензия Яссин•Зубир Абделла•Жуниньо VI
Карлстрём Якоб•Эйванн Каспер•Бьорнбак Мартин•Хагельскьер Андерс•Ловик Матиас•Коса Маркус Андреас•Эллингсен Мартин• 35'Брейвик Эмиль• 20'Хёуген Кристоффер•Эйкрем Магнус•Бериша Ветон
21 сентября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
Бан пользователя