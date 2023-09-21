Клопп — о первом матче в Лиге Европы: «Знаю, что мы фавориты, но относимся к этой игре серьёзно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча группового этапа Лиги Европы против австрийского клуба ЛАСК поделился мнением о сопернике.

По мнению Клоппа, «Ливерпуль» является фаворитом предстоящей встречи. Однако немецкий специалист отметил, что мерсисайдцы серьёзно настраиваются на эту игру, так как ЛАСК способен воспользоваться шансом.

«Знаю, что мы фавориты, но мы здесь для того, чтобы играть в футбол. Мы относимся к этой игре серьёзно и хотим извлечь из неё максимум пользы. Соперник очень стабилен, хорошо использует фланги, у него хорошие штрафные удары», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

Матч ЛАСК — «Ливерпуль» состоится сегодня, 21 сентября. Начало этой встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.