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Лига Европы

Ван Дейк: «Ливерпуль» не заслужил играть в Лиге чемпионов»

21 Сентября 2023 • 09:49 Комментировать

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о непопадании своей команды в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

«До самого последнего матча мы хотели попасть в Лигу чемпионов, однако команда этого не заслужила. «Ливерпуль» наиграл только на Лигу Европы. Мы отдадим все силы, чтобы выиграть этот турнир. Будем усердно работать над этим», - передает слова нидерландского футболиста пресс-служба УЕФА.

Подопечные Юргена Клоппа стартуют в групповом раунде Лиги Европы гостевым поединком против австрийского клуба ЛАСК. Встреча состоится сегодня, 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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