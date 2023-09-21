Ван Дейк: «Ливерпуль» не заслужил играть в Лиге чемпионов»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о непопадании своей команды в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

«До самого последнего матча мы хотели попасть в Лигу чемпионов, однако команда этого не заслужила. «Ливерпуль» наиграл только на Лигу Европы. Мы отдадим все силы, чтобы выиграть этот турнир. Будем усердно работать над этим», - передает слова нидерландского футболиста пресс-служба УЕФА.

Подопечные Юргена Клоппа стартуют в групповом раунде Лиги Европы гостевым поединком против австрийского клуба ЛАСК. Встреча состоится сегодня, 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.