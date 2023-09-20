Ван Дейк оценил перспективы «Ливерпуля» в Лиге Европы

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, чего ждёт от команды в Лиге Европы.

В четверг «красные» отправятся в Австрию, где сыграют против местного ЛАСК в рамках первого тура групповой стадии. В том же квартете выступают французская «Тулуза» и бельгийский «Унион Сент-Жиллуаз».

«Наши перспективы в турнире? Мы просто должны быть спокойными и уверенными в себе. Мы знаем, что возможно всякое, и нам ещё предстоит улучшить многие аспекты игры. Требуется сохранять спокойствие.

То, как наша команда перевернула ход матча с «Вулверхэмптона», внушает оптимизм. Мы хорошо смотримся, но сейчас лишь сентябрь, всё только начинается», – сказал на пресс конференции капитан «Ливерпуля» ван Дейк.