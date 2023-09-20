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Клопп: «Не могу ничего сказать о составе «Ливерпуля» на матч Лиги Европы»

20 Сентября 2023 • 22:17 Комментировать
ЛАСК
...
Ливерпуль
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Через 20 ч. 22 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал раскрывать свои планы на матч Лиги Европы.

Соперником английского гранда по первому туру группового этапа станет австрийский ЛАСК. Встреча состоится в четверг в 19:45 по московскому времени.

«Участие молодых игроков? Не могу ничего сказать по этому поводу – вам придётся подождать до завтра. Мы здесь для того, чтобы бороться за победы, а не для чего-то другого.

Мы должны как можно лучше подготовиться и показать себя на поле. Нам необходимо сыграть с той же мотивацией, что и у соперника. Мы рады участвовать в Лиге Европы», – заявил Клопп на пресс-конференции в преддверии матча.

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Ливерпуль Юрген Клопп Ласк
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