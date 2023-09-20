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​Гасперини – о голе вратаря «Лацио»: «Теперь всегда буду отправлять вратарей на угловые»

20 Сентября 2023 • 17:18 Комментировать
Аталанта
...
Ракув
21.09 22:00

В первом туре групповой стадии Лиги чемпионов «Лацио» и «Атлетико» сыграли вничью со счётом 1:1. Римляне отыгрались в концовке благодаря голу своего вратаря – Ивана Проведеля. Он прибежал к чужим воротам на розыгрыш углового удара. Комментарий на этот счёт дал рулевой «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

«Гол Проведеля в ворота «Атлетико» дал мне идею. Теперь я всегда будут отправлять своих вратарей на каждый угловой», - пошутил Гасперини на пресс-конференции.

Ближайший матч «Аталанта» проведёт в четверг, 21 сентября. Команда Джана Пьеро Гасперини будет принимать «Ракув» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аталанта Джан Пьеро Гасперини Иван Проведель
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