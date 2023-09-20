​Гасперини – о голе вратаря «Лацио»: «Теперь всегда буду отправлять вратарей на угловые»

В первом туре групповой стадии Лиги чемпионов «Лацио» и «Атлетико» сыграли вничью со счётом 1:1. Римляне отыгрались в концовке благодаря голу своего вратаря – Ивана Проведеля. Он прибежал к чужим воротам на розыгрыш углового удара. Комментарий на этот счёт дал рулевой «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

«Гол Проведеля в ворота «Атлетико» дал мне идею. Теперь я всегда будут отправлять своих вратарей на каждый угловой», - пошутил Гасперини на пресс-конференции.

Ближайший матч «Аталанта» проведёт в четверг, 21 сентября. Команда Джана Пьеро Гасперини будет принимать «Ракув» в первом туре группового этапа Лиги Европы.