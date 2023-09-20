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​В УЕФА высказались о ситуации в Карабахе

20 Сентября 2023 • 13:16 Комментировать
Карабах
...
Молде
21.09 19:45

УЕФА дал комментарий по поводу ситуации в Карабахе. Накануне там в очередной раз обострилась ситуация и происходили боевые действия. В четверг вечером «Карабах» должен в Баку провести матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Мольде».

«УЕФА следит за ситуацией и находится в тесном контакте с принимающей стороной. На данном этапе у нас больше нет комментариев», - ответ УЕФА приводит ТАСС.

Матч второго по рангу европейского клубного турнира между «Карабахом» и «Мольде» стартует 21 сентября в 19:45 по московскому времени. Также в этой группе выступят «Байер» и «Хеккен».

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