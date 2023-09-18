В УЕФА рассказали, когда российские клубы и сборные вернутся на европейскую арену

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о сроках санкций в отношении российского футбола.

Спортивный функционер в интервью N1 сообщил, что российские клубы и сборные вернутся в европейский футбол только тогда, когда закончится СВО на Украине.

Напомним, что в конце февраля прошлого года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить весь российский футбол от участия в турнирах на международной арене до дальнейшего уведомления.

Тогда же УЕФА объявил о разрыве спонсорского соглашения с «Газпромом». Компания сотрудничала с Лигой чемпионов с 2012 года.