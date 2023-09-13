Лунёв попал в заявку «Карабаха» на групповой этап Лиги Европы

Вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев сможет принять участие в предстоящем розыгрыше Лиги Европы.

Бывший голкипер сборной России попал в заявку своего нового клуба для участия во втором по силе еврокубке. Напомним, что в «Карабахе» Лунёв традиционно взял 99-й номер.

Ранее вратарь присоединился к азербайджанскому клубу на правах свободного агента после окончания контракта с «Байером», с которым Андрею предстоит сыграть осенью. Другими соперниками «Карабаха» на групповой стадии будут «Мольде» и «Хеккен».