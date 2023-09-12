Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Кокорин заявлен на Лигу Европы

12 Сентября 2023 • 18:33 Комментировать

Нападающий Александр Кокорин попал в заявку кипрского «Ариса» на групповой этап Лиги Европы. 

Напомним, что на прошлой неделе Кокорин вернулся в «Арис» - киприоты снова арендовали российского форварда у «Фиорентины».

На групповой стадии Лиги Европы соперниками «Ариса» будут шотландский «Рейнджерс», испанский «Бетис» и чешская «Спарта».

Добавим, что в прошлом сезоне Александр Кокорин провёл за «Арис» 30 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 13 голов и шесть результативных передач на партнёров.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Сентября
18:44 · Россия. Премьер-лига
Миранчук – в заявке «Аталанты» на Лигу Европы
18:33 · Лига Европы
​Кокорин заявлен на Лигу Европы
06 Сентября
22:13 · Лига Европы
В «Арисе» рассказали о задачах команды в Лиге Европы
17:16 · Италия. Серия А
​Агент уверен, что «Аталанта» заявит Миранчука на Лигу Европы
14:58 · Лига Европы
​Моуринью – об английском арбитре: «Если скажу то, что действительно думаю, меня дисквалифицируют на 10 игр»
11:32 · Италия. Серия А
«Аталанта» включит Миранчука в заявку на Лигу Европы
01 Сентября
17:56 · Лига Европы
​Лунёв высказался о шансах «Карабаха» выйти в плей-офф Лиги Европы
17:21 · Лига Европы
Лунёв рад попаданию в одну группу с «Байером»
31 Августа
21:59 · Лига Европы
«Шериф» дожал фарерскую сенсацию еврокубков
21:58 · Лига Европы
«Заря» выиграла у «Славии», но отправляется в Лигу конференций
21:02 · Лига Европы
«Карабах» прошёл «Олимпию» и сыграет в группе Лиги Европы
25 Августа
00:08 · Нидерланды. Эредивизие
Тренер «Аякса»: Похоже, это был последний матч Кудуса
24 Августа
23:39 · Лига Европы
«Шериф» не смог победить на Фарерах
22:59 · Лига Европы
«Карабах» уверенно обыграл «Олимпию»
21:57 · Лига Европы
«Заря» без шансов проиграла «Славии»
Все новости
Рекомендуем