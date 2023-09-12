​Кокорин заявлен на Лигу Европы

Нападающий Александр Кокорин попал в заявку кипрского «Ариса» на групповой этап Лиги Европы.

Напомним, что на прошлой неделе Кокорин вернулся в «Арис» - киприоты снова арендовали российского форварда у «Фиорентины».

На групповой стадии Лиги Европы соперниками «Ариса» будут шотландский «Рейнджерс», испанский «Бетис» и чешская «Спарта».

Добавим, что в прошлом сезоне Александр Кокорин провёл за «Арис» 30 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 13 голов и шесть результативных передач на партнёров.