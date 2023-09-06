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​Моуринью – об английском арбитре: «Если скажу то, что действительно думаю, меня дисквалифицируют на 10 игр»

06 Сентября 2023 • 14:58 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил от УЕФА дисквалификацию на четыре матча за оскорбления английского арбитра Энтони Тэйлора, который судил финал Лиги Европы. Португальский специалист не хочет давать новых комментариев по той ситуации.

«Если я скажу то, что действительно думаю, то меня дисквалифицируют на десять игр», - слова Моуринью приводит Futbol Italian.

Напомним, что в финальном матче Лиги Европы «Рома» проиграла «Севилье» по пенальти. Для Жозе Моуринью это было первое поражение в еврокубковом финале за всю тренерскую карьеру.

Из-за дисквалификации Моуринью не будет присутствовать на тренерской скамейке в четырёх турах группового этапа Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Энтони Тэйлор
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