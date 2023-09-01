​Лунёв высказался о шансах «Карабаха» выйти в плей-офф Лиги Европы

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о шансах команды на выход в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что «Карабах» попал в одну группу с «Байером», «Мольде» и «Хеккеном».

«Что касается шансов «Карабаха» выйти в плей-офф Лиги Европы, то они такие же, как и у всех команд, всё будет зависеть от нашей игры, которую будем показывать, нашего характера. Поэтому у того, кто будет сильнее, шансов будет больше», - слова Лунёва приводит ТАСС.

Ознакомиться с результатами жеребьёвки Лиги Европы полностью можно в нашей новости.

Первые матчи группового этапа Лиги Европы пройдут в четверг, 21 сентября.

Отметим, что Андрей Лунёв минувшим летом перебрался в «Карабах» в статусе свободного агента. Предыдущие два сезона российский голкипер провёл в «Байере». За это время Лунёв поучаствовал только в трёх официальных играх, будучи вторым вратарём.