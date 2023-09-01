Лунёв рад попаданию в одну группу с «Байером

В пятницу состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. «Карабах», куда недавно перебрался российский вратарь Андрей Лунёв, попал в один квартет с «Байером», «Мольде» и «Хеккеном».

Лунёв рад тому попаданию в одну группу с «Байером». За этот клуб россиянин выступал на протяжении двух предыдущих сезонов. Правда, за это время Лунёв отыграл только три официальных матча.

«Честно, я очень рад тому, что мы попали в одну группу с «Байером», для меня это такой интересный момент. Первые эмоции положительные, радость от того, что увидел их в нашей группе. Будем готовиться, это хороший соперник с хорошими футболистами», - сказал Лунёв ТАСС.

Добавим, что матчи первого тура групповой стадии Лиги Европы запланированы на четверг, 21 сентября.