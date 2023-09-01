​«Ливерпуль» узнал соперников: Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. По итогам мероприятия были сформированы следующие группы:
Группа А: «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Фрайбург», ТСЦ.
Группа В: «Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК.
Группа С: «Рейнджерс», «Бетис», «Спарта», «Арис».
Группа D: «Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув».
Группа Е: «Ливерпуль», ЛАСК, «Унион Сент-Жиллуаз», «Тулуза».
Группа F: «Вильярреал», «Ренн», «Маккаби» Хайфа, «Панатинаикос».
Группа G: «Рома», «Славия», «Шериф», «Серветт».
Группа Н: «Байер», «Карабах» «Мольде», «Хеккен».
Матчи первого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 21 сентября. Календарь будет обнародован в ближайшее время.
Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги Европы является «Севилья».
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