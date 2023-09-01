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Лига Европы

​«Ливерпуль» узнал соперников: Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

01 Сентября 2023 • 14:36 Комментировать

В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. По итогам мероприятия были сформированы следующие группы:

Группа А: «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Фрайбург», ТСЦ.

Группа В: «Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК.

Группа С: «Рейнджерс», «Бетис», «Спарта», «Арис».

Группа D: «Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув».

Группа Е: «Ливерпуль», ЛАСК, «Унион Сент-Жиллуаз», «Тулуза».

Группа F: «Вильярреал», «Ренн», «Маккаби» Хайфа, «Панатинаикос».

Группа G: «Рома», «Славия», «Шериф», «Серветт».

Группа Н: «Байер», «Карабах» «Мольде», «Хеккен».

Матчи первого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 21 сентября. Календарь будет обнародован в ближайшее время.

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Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги Европы является «Севилья».

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Ливерпуль Лига Европы
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