Клопп и Моуринью ждут соперников: всё о жеребьёвке группового этапа Лиги Европы

В пятницу днём состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. 32 команды, которые пробились в основной этап второго по рангу клубного турнира континента, узнают имена своих соперников. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями предстоящей жеребьёвки.
Где и когда пройдёт жеребьёвка
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы пройдёт в Монако. Мероприятие стартует 1 сентября в 13:00 по московскому времени. Следить за жеребьёвкой во всех деталях можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.
Кто участвует
На групповой стадии Лиги Европы выступят 32 команды. 12 команд получили прямые путёвки, 10 команд завоевали билеты через квалификацию, а ещё 10 команд опустились из Лиги чемпионов.
32 участника для проведения жеребьёвки разбиты на четыре корзины. Первое место в первой корзине занял «Вест Хэм», который получил билет в Лигу Европы за счёт победы в прошлом розыгрыше Лиги конференций. Дальше все команды посеяны исключительно по рейтингу.
|Вест Хэм
|Спортинг Л
|Мольде
|Тулуза
|Ливерпуль
|Славия
|Брайтон
|АЕК
|Рома
|Ренн
|Шериф
|ТСЦ
|Аякс
|Олимпиакос
|Унион Сент-Жиллуаз
|Серветт
|Вильярреал
|Бетис
|Фрайбург
|Панатинаикос
|Байер
|ЛАСК
|Спарта Прага
|Ракув
|Аталанта
|Марсель
|Маккаби Хайфа
|Арис Кипр
|Рейнджерс
|Карабах
|Штурм
|Хеккен
Как пройдёт жеребьёвка
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы пройдёт в привычном формате. Участники мероприятия будут переходить от одной корзины к другой, распределяя команды по квартетам. В каждой группе окажется по одному представителю каждой корзины.
По обыкновению команды из одной страны в одну группу попасть не могут. О других возможных ограничениях представители УЕФА объявят непосредственно перед началом церемонии жеребьёвки.
Интриги
На групповой стадии Лиги Европы выступит ряд команд, которые не затерялись бы и в Лиге чемпионов. Особняком стоит «Ливерпуль» Юргена Клоппа, финишировавший на пятой позиции в прошлом чемпионате Англии. Также выделяются «Рома», «Аякс», «Байер», «Аталанта», «Спортинг», «Бетис»… В общем, солидных команд во втором клубном турнире континента хватает.
Отдельно стоит отметить выход в Лигу Европы «Брайтона». В прошлом чемпионате Англии команда Роберто де Дзерби заняла шестое место. Ранее в еврокубках «чайки» никогда не выступали.
Когда пройдут матчи
Матчи первого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 21 сентября, второго – 5 октября, третьего – 26 октября, четвёртого – 9 ноября, пятого – 30 декабря, а шестого – 14 декабря.
Команды, которые займут первые места в группах, получат билеты в 1/8 финала Лиги Европы.
Команды, финиширующие в группах вторыми, попадут в стыковые матчи, где пересекутся с теми командами, которые опустятся в Лигу Европы за счёт финиша на третьих местах в группах Лиги чемпионов.
Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, опустятся в Лигу конференций, где в стыковых матчах сыграют с теми командами, которые в этом турнире финишируют в своих квартетах вторыми.
Подготовил Александр Тихий.
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