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Лига Европы

Клопп и Моуринью ждут соперников: всё о жеребьёвке группового этапа Лиги Европы

01 Сентября 2023 • 00:27 Комментировать

В пятницу днём состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. 32 команды, которые пробились в основной этап второго по рангу клубного турнира континента, узнают имена своих соперников. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями предстоящей жеребьёвки.

Где и когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы пройдёт в Монако. Мероприятие стартует 1 сентября в 13:00 по московскому времени. Следить за жеребьёвкой во всех деталях можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

Кто участвует

На групповой стадии Лиги Европы выступят 32 команды. 12 команд получили прямые путёвки, 10 команд завоевали билеты через квалификацию, а ещё 10 команд опустились из Лиги чемпионов.

32 участника для проведения жеребьёвки разбиты на четыре корзины. Первое место в первой корзине занял «Вест Хэм», который получил билет в Лигу Европы за счёт победы в прошлом розыгрыше Лиги конференций. Дальше все команды посеяны исключительно по рейтингу.

Корзина 1
Корзина 2
Корзина 3
Корзина 4
Вест ХэмСпортинг ЛМольдеТулуза
ЛиверпульСлавияБрайтонАЕК
РомаРеннШерифТСЦ
АяксОлимпиакосУнион Сент-ЖиллуазСерветт
ВильярреалБетисФрайбургПанатинаикос
БайерЛАСКСпарта ПрагаРакув
АталантаМарсельМаккаби ХайфаАрис Кипр
РейнджерсКарабахШтурмХеккен

 

Как пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы пройдёт в привычном формате. Участники мероприятия будут переходить от одной корзины к другой, распределяя команды по квартетам. В каждой группе окажется по одному представителю каждой корзины.

По обыкновению команды из одной страны в одну группу попасть не могут. О других возможных ограничениях представители УЕФА объявят непосредственно перед началом церемонии жеребьёвки.

 

Интриги

На групповой стадии Лиги Европы выступит ряд команд, которые не затерялись бы и в Лиге чемпионов. Особняком стоит «Ливерпуль» Юргена Клоппа, финишировавший на пятой позиции в прошлом чемпионате Англии. Также выделяются «Рома», «Аякс», «Байер», «Аталанта», «Спортинг», «Бетис»… В общем, солидных команд во втором клубном турнире континента хватает.

Отдельно стоит отметить выход в Лигу Европы «Брайтона». В прошлом чемпионате Англии команда Роберто де Дзерби заняла шестое место. Ранее в еврокубках «чайки» никогда не выступали.

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Когда пройдут матчи

Матчи первого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 21 сентября, второго – 5 октября, третьего – 26 октября, четвёртого – 9 ноября, пятого – 30 декабря, а шестого – 14 декабря.

Команды, которые займут первые места в группах, получат билеты в 1/8 финала Лиги Европы.

Команды, финиширующие в группах вторыми, попадут в стыковые матчи, где пересекутся с теми командами, которые опустятся в Лигу Европы за счёт финиша на третьих местах в группах Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, опустятся в Лигу конференций, где в стыковых матчах сыграют с теми командами, которые в этом турнире финишируют в своих квартетах вторыми.

Подготовил Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ливерпуль Бетис Аякс Аталанта Вильярреал Лига Европы Вест Хэм Брайтон Рейнджерс Байер
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