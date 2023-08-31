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Известны участники и корзины групповой стадии Лиги Европы-2023/24 официально

31 Августа 2023 • 23:57 Комментировать

По итогам последних отборочных матчей определён состав участников группового этапа Лиги Европы в сезоне-2023/24.

Первая корзина: «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Аталанта», «Рома», «Аякс», «Вильярреал», «Рейнджерс», «Байер».

Вторая корзина: «Спортинг» (Лиссабон), «Ренн», «Славия» (Прага), «Марсель», «Бетис», «Олимпиакос», «Карабах», ЛАСК.

Третья корзина: «Брайтон», «Фрайбург», «Унион Сент-Жиллуаз», «Спарта» (Прага), «Шериф», «Маккаби» (Хайфа), «Мольде», «Штурм».

Четвёртая корзина: АЕК (Афины), «Панатинаикос», «Арис» (Лимассол), «Серветт», «Хеккен», «Тулуза», «Ракув», «Бачка-Топола».

Напомним, что жеребьёвка групповой стадии второго по значимости еврокубка пройдёт 1 сентября.

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Слован Братислава Слован Братислава
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