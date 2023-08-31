«Шериф» дожал фарерскую сенсацию еврокубков

В четверг за право остаться в Лиге Европы бились «Шериф» и «Клаксвик». Игра получилась очень напряженной с небольшим количеством моментов. В дебюте Жоау Паулу заработал пенальти, и Энрике Луваннор его уверенно реализовал. Фарерцы отыгрались еще до перерыва, после подачи углового Люк Касси лучше всех сработал на ближней штанге и сравнял счет. Жером Нгом-Мбекели с угла вратарской без помех наносил удар и умудрился не попасть по высоте. На 74-й минуте все же прошла голевая атака у молдавской команды, и Армель Зохури вколотил мяч в сетку.
2:1, «Шериф» остается в Лиге Европы, «Клаксвик» попадает в Лигу конференций.
Протокол игры
|(1:0) Энрике Луваннор16'
|34'Касси Люк (1:1)
|(2:1) Зохури Армель74'
Коваль Максим•Зохури Армель•Гарананга Мунаше• 83'Товар Кристиан•Артундуага Алехандро 45'62' (Апостолакис Константинос (62') •Паулу Жоау• 68'Кики Габи• 82'Адемо Питер•Нгом-Мбекели Жером•Энрике Луваннор85' (Янсане Момо (85') •Бадоло Седрик 51'62' (Рикардиньо Кавальканте (62')
Йоханссон Джонатан•Ватнсдаль Хейни•Феро Одмар• 70'Форрен Вегард22' (Петерсен Бёрге (22') •Даниэльсен Йоаннес•Павлович Дени63' (Ханссон Халлюр (63') • 80'Андреасен Якуп•Йоэнсен Рене 14'76' (Миккельсен Мадс (76') •Фредериксберг Арни•Касси Люк76' (Гуссиос Сиверт (76') •Да Силва Патрик
31 августа. Стадион "Шериф" (Тирасполь).
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