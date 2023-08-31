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Лига Европы

«Шериф» дожал фарерскую сенсацию еврокубков

31 Августа 2023 • 21:59 Комментировать
Шериф
2:1
Клаксвик
окончен

В четверг за право остаться в Лиге Европы бились «Шериф» и «Клаксвик». Игра получилась очень напряженной с небольшим количеством моментов. В дебюте Жоау Паулу заработал пенальти, и Энрике Луваннор его уверенно реализовал. Фарерцы отыгрались еще до перерыва, после подачи углового Люк Касси лучше всех сработал на ближней штанге и сравнял счет. Жером Нгом-Мбекели с угла вратарской без помех наносил удар и умудрился не попасть по высоте. На 74-й минуте все же прошла голевая атака у молдавской команды, и Армель Зохури вколотил мяч в сетку.

2:1, «Шериф» остается в Лиге Европы, «Клаксвик» попадает в Лигу конференций.

Протокол игры  
Шериф2:1Клаксвик
(1:0) Энрике Луваннор16'  
  34'Касси Люк (1:1)
(2:1) Зохури Армель74'  
Коваль МаксимЗохури АрмельГарананга Мунаше  83'Товар КристианАртундуага Алехандро  45' 62' (Апостолакис Константинос ( 62') Паулу Жоау  68'Кики Габи  82'Адемо ПитерНгом-Мбекели ЖеромЭнрике Луваннор 85' (Янсане Момо ( 85') Бадоло Седрик  51' 62' (Рикардиньо Кавальканте ( 62')
Запасные: Страйстари ВикторАнкей ДэвидБуэно ДидьеПащенко АлександрБотан Дан-Анджело
Йоханссон ДжонатанВатнсдаль ХейниФеро Одмар  70'Форрен Вегард 22' (Петерсен Бёрге ( 22') Даниэльсен ЙоаннесПавлович Дени 63' (Ханссон Халлюр ( 63'  80') Андреасен ЯкупЙоэнсен Рене  14' 76' (Миккельсен Мадс ( 76') Фредериксберг АрниКасси Люк 76' (Гуссиос Сиверт ( 76') Да Силва Патрик
Запасные: Йоханнесен ЙоннПеттерсен МаркусКлеттскард ПаллПоулсен Оли
31 августа. Стадион "Шериф" (Тирасполь).

 

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