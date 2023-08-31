«Шериф» дожал фарерскую сенсацию еврокубков

В четверг за право остаться в Лиге Европы бились «Шериф» и «Клаксвик». Игра получилась очень напряженной с небольшим количеством моментов. В дебюте Жоау Паулу заработал пенальти, и Энрике Луваннор его уверенно реализовал. Фарерцы отыгрались еще до перерыва, после подачи углового Люк Касси лучше всех сработал на ближней штанге и сравнял счет. Жером Нгом-Мбекели с угла вратарской без помех наносил удар и умудрился не попасть по высоте. На 74-й минуте все же прошла голевая атака у молдавской команды, и Армель Зохури вколотил мяч в сетку.

2:1, «Шериф» остается в Лиге Европы, «Клаксвик» попадает в Лигу конференций.