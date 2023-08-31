«Заря» выиграла у «Славии», но отправляется в Лигу конференций

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Заря» играла против «Славии». Украинцам удалось отыграть два мяча форы еще после перерыва после ударов Даниила Алефиренко и Дениса Антюха. В целом чешская команда играла первым номером и была поострее, поэтому гол Матея Юрасека на 83-й минуте не был нелогичным - 2:1.
«Славия» вслед за «Днепром-1» выбила «Зарю», которая продолжит борьбу в Лиге конференций.
Протокол игры
|(1:0) Алефиренко Даниил32'
|(2:0) Антюх Денис41'
|83'Юрасек Матей (2:1)
Турбаевский Никита•Джордан•Батагов Арсений•Снурницын Игорь• 15'Кирюханцев Игорь•Вантух Роман•Герреро Эдуардо•Мишнёв Дмитрий81' (Горбач Игорь (81') •Яцык Александр46' (Дришлюк Кирилл (46') •Антюх Денис81' (Чурко Вячеслав (81') •Алефиренко Даниил67' (Волошин Викентий (67')
Коларж Ондржей•Масопуст Лукаш•Огбу Иго46' (Шевчик Петр (46') •Влчек Томаш•Провод Лукас81' (Томич Михал (81') •Доудера Давид46' (Юрасек Матей (46') •Дорли Оскар•Голеш Томаш•Зафеирис Христос•Шранц Иван73' (Тиджани Мухамед (73') •Ван Бюрен Мик56' (Юречка Вацлав (56')
31 августа. Стадион "Arena Lublin".
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