«Заря» выиграла у «Славии», но отправляется в Лигу конференций

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Заря» играла против «Славии». Украинцам удалось отыграть два мяча форы еще после перерыва после ударов Даниила Алефиренко и Дениса Антюха. В целом чешская команда играла первым номером и была поострее, поэтому гол Матея Юрасека на 83-й минуте не был нелогичным - 2:1.

«Славия» вслед за «Днепром-1» выбила «Зарю», которая продолжит борьбу в Лиге конференций.