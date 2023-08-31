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Лига Европы

«Заря» выиграла у «Славии», но отправляется в Лигу конференций

31 Августа 2023 • 21:58 Комментировать
Заря
2:1
Славия Прага
окончен

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Заря» играла против «Славии». Украинцам удалось отыграть два мяча форы еще после перерыва после ударов Даниила Алефиренко и Дениса Антюха. В целом чешская команда играла первым номером и была поострее, поэтому гол Матея Юрасека на 83-й минуте не был нелогичным - 2:1.

«Славия» вслед за «Днепром-1» выбила «Зарю», которая продолжит борьбу в Лиге конференций.

Протокол игры  
Заря2:1Славия Прага
(1:0) Алефиренко Даниил32'  
(2:0) Антюх Денис41'  
  83'Юрасек Матей (2:1)
Турбаевский НикитаДжорданБатагов АрсенийСнурницын Игорь  15'Кирюханцев ИгорьВантух РоманГерреро ЭдуардоМишнёв Дмитрий 81' (Горбач Игорь ( 81') Яцык Александр 46' (Дришлюк Кирилл ( 46') Антюх Денис 81' (Чурко Вячеслав ( 81') Алефиренко Даниил 67' (Волошин Викентий ( 67')
Запасные: Головкин ИванЖилкин АнтонНагнойный ДенисГулько ИльяБоль АнтонСапутин АлександрМичин ПетарБугай Владислав
Коларж ОндржейМасопуст ЛукашОгбу Иго 46' (Шевчик Петр ( 46') Влчек ТомашПровод Лукас 81' (Томич Михал ( 81') Доудера Давид 46' (Юрасек Матей ( 46') Дорли ОскарГолеш ТомашЗафеирис ХристосШранц Иван 73' (Тиджани Мухамед ( 73') Ван Бюрен Мик 56' (Юречка Вацлав ( 56')
Запасные: Громада ЯкубХитил МоймирСиротник ЯнВаллем КонрадБоржил ЯнОгунгбай БолуватифеМандоус Алеш
31 августа. Стадион "Arena Lublin".

 

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Заря Славия Прага
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