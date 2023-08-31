«Карабах» прошёл «Олимпию» и сыграет в группе Лиги Европы

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы сыграли «Карабах» и «Олимпия». Команда из Азербайджана неделю назад победила со счетом 2:0 и без особых проблем прошла дальше. В середине первого тайма Леандро Алмейда получил по ногам в штрафной - пенальти для хозяев. Турал Байрамов сильно пробил в правый нижний угол, а голкипер не угадал. Гости быстро сравняли счет, Диогу Пинту перехватил мяч и с левого края штрафной пробил в цель - 1:1. В оставшееся время у команд были полумоменты, но без голов. «Карабах» сыграет на групповой стадии Лиги Европы.