«Карабах» прошёл «Олимпию» и сыграет в группе Лиги Европы

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы сыграли «Карабах» и «Олимпия». Команда из Азербайджана неделю назад победила со счетом 2:0 и без особых проблем прошла дальше. В середине первого тайма Леандро Алмейда получил по ногам в штрафной - пенальти для хозяев. Турал Байрамов сильно пробил в правый нижний угол, а голкипер не угадал. Гости быстро сравняли счет, Диогу Пинту перехватил мяч и с левого края штрафной пробил в цель - 1:1. В оставшееся время у команд были полумоменты, но без голов. «Карабах» сыграет на групповой стадии Лиги Европы.
Протокол игры
|(1:0) Байрамов Турал24'
|36'Пинту Диогу (1:1)
Гугешашвили Лука•Байрамов Турал89' (Кейта Амиду (89') •Мустафазаде Бахлул• 29'Медина Кевин•Джафаргулиев Элвин•Ромао Жулио•Янкович Марко 45'89' (Алмейда Ричард (89') •Андраде Леандро• 90'Бензия Яссин82' (Силва Матеус II (82') •Зубир Абделла• 63'Джиджа Редон66' (Жуниньо VI (66')
Видовшек Матевж•Силва Хорхе77' (Ласицкас Юстас (77') • 82'Караматик Матео•Ратник Марцел•Крефл Аляж•Доффо Агустин• 45'Элшник Тими•Пинту Диогу77' (Бристрич Адмир (77') • 90'Педру Руй III 42'66' (Фадида Саар (66') •Лукас Педро66' (Нукич Мустафа (66') •Мотика Неманья 28'54' (Посавец Иван (54')
31 августа. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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