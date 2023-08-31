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Лига Европы

«Карабах» прошёл «Олимпию» и сыграет в группе Лиги Европы

31 Августа 2023 • 21:02 Комментировать
Карабах
1:1
Олимпия Любляна
окончен

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы сыграли «Карабах» и «Олимпия». Команда из Азербайджана неделю назад победила со счетом 2:0 и без особых проблем прошла дальше. В середине первого тайма Леандро Алмейда получил по ногам в штрафной - пенальти для хозяев. Турал Байрамов сильно пробил в правый нижний угол, а голкипер не угадал. Гости быстро сравняли счет, Диогу Пинту перехватил мяч и с левого края штрафной пробил в цель - 1:1. В оставшееся время у команд были полумоменты, но без голов. «Карабах» сыграет на групповой стадии Лиги Европы.

Протокол игры  
Карабах1:1Олимпия Любляна
(1:0) Байрамов Турал24'  
  36'Пинту Диогу (1:1)
Гугешашвили ЛукаБайрамов Турал 89' (Кейта Амиду ( 89') Мустафазаде Бахлул  29'Медина КевинДжафаргулиев ЭлвинРомао ЖулиоЯнкович Марко  45' 89' (Алмейда Ричард ( 89') Андраде Леандро  90'Бензия Яссин 82' (Силва Матеус II ( 82') Зубир Абделла  63'Джиджа Редон 66' (Жуниньо VI ( 66')
Запасные: Мамедов РахильМагомедалиев ШахрудинАхундзаде НариманЛунёв АндрейДьякаби АдамаМедведев МаксимГулиев Нихад
Видовшек МатевжСилва Хорхе 77' (Ласицкас Юстас ( 77'  82') Караматик МатеоРатник МарцелКрефл АляжДоффо Агустин  45'Элшник ТимиПинту Диогу 77' (Бристрич Адмир ( 77'  90') Педру Руй III  42' 66' (Фадида Саар ( 66') Лукас Педро 66' (Нукич Мустафа ( 66') Мотика Неманья  28' 54' (Посавец Иван ( 54')
Запасные: Гаврич НеманьяРистич МаркоЯкупович АлдинПинтол ДенисМухамедбегович АхметМаурисио Жан
31 августа. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).

 

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