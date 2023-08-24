«Шериф» не смог победить на Фарерах

Открытие евросезона, фарерский «Клаксвик», принимал «Шериф» в матче квалификации Лиги Европы. Игра получилась более-менее равной. Первый тайм получился не очень веселым, но хозяева были острее, они отличились уже после перерыва. Длинная диагональ, и Патрик да Силва выиграл позицию, после чего прицельно пробил головой. Гости отыгрались стараниями Жерома Нгома-Мбекели, который метров с 11 расстрелял ворота.
Ответная встреча обещает быть интересной.
Протокол игры
|(1:0) Да Силва Патрик52'
|73'Нгом-Мбекели Жером (1:1)
Йоханссон Джонатан•Феро Одмар•Ватнсдаль Хейни•Форрен Вегард•Даниэльсен Йоаннес•Андреасен Якуп•Павлович Дени81' (Ахмед Латиф (81') •Да Силва Патрик•Фредериксберг Арни•Касси Люк77' (Миккельсен Мадс (77') •Гуссиос Сиверт67' (Ханссон Халлюр (67')
Коваль Максим•Гарананга Мунаше•Кики Габи•Товар Кристиан•Зохури Армель•Артундуага Алехандро•Паулу Жоау63' (Энрике Луваннор (63') •Адемо Питер•Бадоло Седрик•Нгом-Мбекели Жером•Анкей Дэвид63' (Рикардиньо Кавальканте (63')
24 августа. Стадион "Торсволлюр".
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