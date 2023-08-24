«Шериф» не смог победить на Фарерах

Открытие евросезона, фарерский «Клаксвик», принимал «Шериф» в матче квалификации Лиги Европы. Игра получилась более-менее равной. Первый тайм получился не очень веселым, но хозяева были острее, они отличились уже после перерыва. Длинная диагональ, и Патрик да Силва выиграл позицию, после чего прицельно пробил головой. Гости отыгрались стараниями Жерома Нгома-Мбекели, который метров с 11 расстрелял ворота.

Ответная встреча обещает быть интересной.