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Лига Европы

«Шериф» не смог победить на Фарерах

24 Августа 2023 • 23:39 Комментировать
Клаксвик
1:1
Шериф
окончен

Открытие евросезона, фарерский «Клаксвик», принимал «Шериф» в матче квалификации Лиги Европы. Игра получилась более-менее равной. Первый тайм получился не очень веселым, но хозяева были острее, они отличились уже после перерыва. Длинная диагональ, и Патрик да Силва выиграл позицию, после чего прицельно пробил головой. Гости отыгрались стараниями Жерома Нгома-Мбекели, который метров с 11 расстрелял ворота.

Ответная встреча обещает быть интересной.

Протокол игры  
Клаксвик1:1Шериф
(1:0) Да Силва Патрик52'  
  73'Нгом-Мбекели Жером (1:1)
Йоханссон ДжонатанФеро ОдмарВатнсдаль ХейниФоррен ВегардДаниэльсен ЙоаннесАндреасен ЯкупПавлович Дени 81' (Ахмед Латиф ( 81') Да Силва ПатрикФредериксберг АрниКасси Люк 77' (Миккельсен Мадс ( 77') Гуссиос Сиверт 67' (Ханссон Халлюр ( 67')
Запасные: Йоханнесен ЙоннМатрас ХаннисПеттерсен МаркусЙоэнсен РенеКалсо СимунКлеттскард ПаллПоулсен ОлиПетерсен БёргеЙозефсен Йохан
Коваль МаксимГарананга МунашеКики ГабиТовар КристианЗохури АрмельАртундуага АлехандроПаулу Жоау 63' (Энрике Луваннор ( 63') Адемо ПитерБадоло СедрикНгом-Мбекели ЖеромАнкей Дэвид 63' (Рикардиньо Кавальканте ( 63')
Запасные: Страйстари ВикторАпостолакис КонстантиносЯнсане МомоБуэно ДидьеПащенко АлександрБотан Дан-Анджело
24 августа. Стадион "Торсволлюр".

 

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