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Лига Европы

«Карабах» уверенно обыграл «Олимпию»

24 Августа 2023 • 22:59 Комментировать
Олимпия Любляна
0:2
Карабах
окончен

За выход в групповой раунд Лиги Европы «Карабах» борется с «Олимпией». Матч в Словении прошел в равной напряженной борьбе, а победа досталась гостям. В заключительной трети первого тайма команда из Азербайджана забила два гола. После подачи с углового здорово сыграл вверху Кевин Медина. Редон Джиджа реализовал выход один на один, но там был офсайд. Он же вскоре снова ворвался в штрафную, но на сей раз прострелил на пустые ворота на Леандро Андраде. Второй тайм был более спокойным.

2:0, «Карабах» получил хорошую фору перед ответным поединком.

Протокол игры  
Олимпия Любляна0:2Карабах
  32'Медина Кевин (0:1)
  44'Андраде Леандро (0:2)
Видовшек МатевжСуалеэ Давид  55'Мухамедбегович АхметРатник МарцелСилва ХорхеПедру Руй IIIЭлшник Тими  45'Доффо Агустин  23'Сешлар Свит  59' 72' (Нукич Мустафа ( 72') Лукас Педро 72' (Мотика Неманья ( 72') Фадида Саар 59' (Пинту Диогу ( 59')
Запасные: Гаврич НеманьяЛасицкас ЮстасРистич МаркоЯкупович АлдинКрефл АляжКараматик МатеоПинтол ДенисМаурисио Жан
Гугешашвили Лука  72'Байрамов Турал 84' (Дьякаби Адама ( 84') Мустафазаде БахлулМедина КевинДжафаргулиев ЭлвинРомао Жулио  29'Янкович МаркоАндраде Леандро 75' (Жуниньо VI ( 75') Бензия Яссин 75' (Силва Матеус II ( 75') Зубир АбделлаДжиджа Редон 84' (Кейта Амиду ( 84')
Запасные: Алмейда РичардМамедов РахильМагомедалиев ШахрудинЛунёв АндрейМедведев МаксимГулиев Нихад
24 августа. Стадион "Стожице" (Любляна).

 

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