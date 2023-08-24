«Карабах» уверенно обыграл «Олимпию»

За выход в групповой раунд Лиги Европы «Карабах» борется с «Олимпией». Матч в Словении прошел в равной напряженной борьбе, а победа досталась гостям. В заключительной трети первого тайма команда из Азербайджана забила два гола. После подачи с углового здорово сыграл вверху Кевин Медина. Редон Джиджа реализовал выход один на один, но там был офсайд. Он же вскоре снова ворвался в штрафную, но на сей раз прострелил на пустые ворота на Леандро Андраде. Второй тайм был более спокойным.
2:0, «Карабах» получил хорошую фору перед ответным поединком.
Протокол игры
|32'Медина Кевин (0:1)
|44'Андраде Леандро (0:2)
Видовшек Матевж•Суалеэ Давид• 55'Мухамедбегович Ахмет•Ратник Марцел•Силва Хорхе•Педру Руй III•Элшник Тими• 45'Доффо Агустин• 23'Сешлар Свит 59'72' (Нукич Мустафа (72') •Лукас Педро72' (Мотика Неманья (72') •Фадида Саар59' (Пинту Диогу (59')
Гугешашвили Лука• 72'Байрамов Турал84' (Дьякаби Адама (84') •Мустафазаде Бахлул•Медина Кевин•Джафаргулиев Элвин•Ромао Жулио• 29'Янкович Марко•Андраде Леандро75' (Жуниньо VI (75') •Бензия Яссин75' (Силва Матеус II (75') •Зубир Абделла•Джиджа Редон84' (Кейта Амиду (84')
24 августа. Стадион "Стожице" (Любляна).
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