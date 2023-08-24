«Карабах» уверенно обыграл «Олимпию»

За выход в групповой раунд Лиги Европы «Карабах» борется с «Олимпией». Матч в Словении прошел в равной напряженной борьбе, а победа досталась гостям. В заключительной трети первого тайма команда из Азербайджана забила два гола. После подачи с углового здорово сыграл вверху Кевин Медина. Редон Джиджа реализовал выход один на один, но там был офсайд. Он же вскоре снова ворвался в штрафную, но на сей раз прострелил на пустые ворота на Леандро Андраде. Второй тайм был более спокойным.

2:0, «Карабах» получил хорошую фору перед ответным поединком.