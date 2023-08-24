«Заря» без шансов проиграла «Славии»

В плей-офф квалификации Лиги Европы «Заря» играла против обидчика «Днепра-1», «Славии». В середине первого тайма чехи забили мяч после подачи углового, но результативный удар Лукаша Масопуста отменен - игра рукой. В следующей атаки защитник луганской команды Джордан дважды выносил мяч с ленточки. «Славия» прибавила, и еще две атаки могли стать голевыми. После перерыва вратарь гостей Никита Турбаевский ошибся на выходе, выбив мяч в одноклубника, после чего успел накрыть мяч у линии ворот. На 81-й минуте «Славия» забила по правилам после подачи углового - 1:0. Перед финальным свистком у чехом прошла еще одна голевая атака. Масопуст вколотил мяч в сетку после прострела от лицевой - 2:0. Ответный поединок на следующей неделе.
Протокол игры
|(1:0) Тиджани Мухамед81'
|(2:0) Масопуст Лукаш90'
Коларж Ондржей•Масопуст Лукаш•Влчек Томаш•Голеш Томаш•Доудера Давид88' (Валлем Конрад (88') •Зафеирис Христос•Шевчик Петр•Провод Лукас69' (Огунгбай Болуватифе (69') •Юрасек Матей58' (Ван Бюрен Мик (58') •Хитил Моймир68' (Тиджани Мухамед (68') •Шранц Иван57' (Юречка Вацлав (57')
Турбаевский Никита• 62'Кирюханцев Игорь86' (Алефиренко Даниил (86') •Джордан•Батагов Арсений• 50'Снурницын Игорь•Яцык Александр 57'77' (Чурко Вячеслав (77') •Дришлюк Кирилл• 7'Мишнёв Дмитрий46' (Мичин Петар (46') •Антюх Денис82' (Бугай Владислав (82') •Герреро Эдуардо 44'82' (Горбач Игорь (82') •Вантух Роман
24 августа. Стадион "Фортуна Арена".
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