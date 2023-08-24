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Лига Европы

«Заря» без шансов проиграла «Славии»

24 Августа 2023 • 21:57 Комментировать
Славия Прага
2:0
Заря
окончен

В плей-офф квалификации Лиги Европы «Заря» играла против обидчика «Днепра-1», «Славии». В середине первого тайма чехи забили мяч после подачи углового, но результативный удар Лукаша Масопуста отменен - игра рукой. В следующей атаки защитник луганской команды Джордан дважды выносил мяч с ленточки. «Славия» прибавила, и еще две атаки могли стать голевыми. После перерыва вратарь гостей Никита Турбаевский ошибся на выходе, выбив мяч в одноклубника, после чего успел накрыть мяч у линии ворот. На 81-й минуте «Славия» забила по правилам после подачи углового - 1:0. Перед финальным свистком у чехом прошла еще одна голевая атака. Масопуст вколотил мяч в сетку после прострела от лицевой - 2:0. Ответный поединок на следующей неделе.

Протокол игры  
Славия Прага2:0Заря
(1:0) Тиджани Мухамед81'  
(2:0) Масопуст Лукаш90'  
Коларж ОндржейМасопуст ЛукашВлчек ТомашГолеш ТомашДоудера Давид 88' (Валлем Конрад ( 88') Зафеирис ХристосШевчик ПетрПровод Лукас 69' (Огунгбай Болуватифе ( 69') Юрасек Матей 58' (Ван Бюрен Мик ( 58') Хитил Моймир 68' (Тиджани Мухамед ( 68') Шранц Иван 57' (Юречка Вацлав ( 57')
Запасные: Громада ЯкубСиротник ЯнБоржил ЯнТула ДаниэльТомич МихалМандоус АлешОусоу Айхам
Турбаевский Никита  62'Кирюханцев Игорь 86' (Алефиренко Даниил ( 86') ДжорданБатагов Арсений  50'Снурницын ИгорьЯцык Александр  57' 77' (Чурко Вячеслав ( 77') Дришлюк Кирилл  7'Мишнёв Дмитрий 46' (Мичин Петар ( 46') Антюх Денис 82' (Бугай Владислав ( 82') Герреро Эдуардо  44' 82' (Горбач Игорь ( 82') Вантух Роман
Запасные: Жилкин АнтонНагнойный ДенисГулько ИльяВолошин ВикентийБоль АнтонХахлев АлексейСапутин Александр
24 августа. Стадион "Фортуна Арена".

 

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Заря Славия Прага
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