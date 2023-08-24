«Заря» без шансов проиграла «Славии»

В плей-офф квалификации Лиги Европы «Заря» играла против обидчика «Днепра-1», «Славии». В середине первого тайма чехи забили мяч после подачи углового, но результативный удар Лукаша Масопуста отменен - игра рукой. В следующей атаки защитник луганской команды Джордан дважды выносил мяч с ленточки. «Славия» прибавила, и еще две атаки могли стать голевыми. После перерыва вратарь гостей Никита Турбаевский ошибся на выходе, выбив мяч в одноклубника, после чего успел накрыть мяч у линии ворот. На 81-й минуте «Славия» забила по правилам после подачи углового - 1:0. Перед финальным свистком у чехом прошла еще одна голевая атака. Масопуст вколотил мяч в сетку после прострела от лицевой - 2:0. Ответный поединок на следующей неделе.