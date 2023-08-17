«Днепр-1» не смог обыграть «Славию»

В третьем раунде квалификации Лиги Европы у «Днепра-1» было мало шансов против «Славии» после 0:3 недельной давности. Гол Валентина Рубчинского на 45-й минуте подарил украинцам надежду, но соперник после перерыва восстановил паритет, и ничья 1:1 его вполне устроила.
«Днепр-1» перемещается в Лигу конференций, его соперник «Лех» или «Спартак» Трнава.
Протокол игры
|(1:0) Валентин Рубчинский45'
|52'Юречка Вацлав (1:1)
Кинарейкин Яков•Пасич Евгений•Сарапий Эдуард•Кравец Василий73' (Сваток Александр (73') •Каплиенко Александр•Валентин Рубчинский77' (Танчик Владимир (77') •Бабенко Руслан• 70'Гуцуляк Алексей• 25'Пихалёнок Александр73' (Леднёв Богдан (73') •Горбунов Сергей Олегович64' (Ферейра Фабрисио (64') •Филиппов Александр64' (Кивинда Даниэль (64')
Запасные: Макс Валеф•Горин Олег•Когут Игорь•Пурита Эмилиано
Коларж Ондржей•Масопуст Лукаш70' (Влчек Томаш (70') •Оусоу Айхам•Голеш Томаш•Провод Лукас•Шевчик Петр•Дорли Оскар85' (Юрасек Матей (85') •Шранц Иван70' (Доудера Давид (70') •Зафеирис Христос•Юречка Вацлав85' (Громада Якуб (85') •Ван Бюрен Мик75' (Хитил Моймир (75')
17 августа. Стадион "Кошицкая футбольная арена".
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