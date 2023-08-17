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Лига Европы

«Днепр-1» не смог обыграть «Славию»

17 Августа 2023 • 23:00 Комментировать
Днепр-1
1:1
Славия Прага
окончен

В третьем раунде квалификации Лиги Европы у «Днепра-1» было мало шансов против «Славии» после 0:3 недельной давности. Гол Валентина Рубчинского на 45-й минуте подарил украинцам надежду, но соперник после перерыва восстановил паритет, и ничья 1:1 его вполне устроила.

«Днепр-1» перемещается в Лигу конференций, его соперник «Лех» или «Спартак» Трнава.

Протокол игры  
Днепр-11:1Славия Прага
(1:0) Валентин Рубчинский45'  
  52'Юречка Вацлав (1:1)
Кинарейкин ЯковПасич ЕвгенийСарапий ЭдуардКравец Василий 73' (Сваток Александр ( 73') Каплиенко АлександрВалентин Рубчинский 77' (Танчик Владимир ( 77') Бабенко Руслан  70'Гуцуляк Алексей  25'Пихалёнок Александр 73' (Леднёв Богдан ( 73') Горбунов Сергей Олегович 64' (Ферейра Фабрисио ( 64') Филиппов Александр 64' (Кивинда Даниэль ( 64')
Запасные: Макс ВалефГорин ОлегКогут ИгорьПурита Эмилиано
Коларж ОндржейМасопуст Лукаш 70' (Влчек Томаш ( 70') Оусоу АйхамГолеш ТомашПровод ЛукасШевчик ПетрДорли Оскар 85' (Юрасек Матей ( 85') Шранц Иван 70' (Доудера Давид ( 70') Зафеирис ХристосЮречка Вацлав 85' (Громада Якуб ( 85') Ван Бюрен Мик 75' (Хитил Моймир ( 75')
Запасные: Сиротник ЯнБоржил ЯнТиджани МухамедТомич МихалМандоус Алеш
17 августа. Стадион "Кошицкая футбольная арена".

 

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Славия Прага Днепр-1
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