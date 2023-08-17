«Днепр-1» не смог обыграть «Славию»

В третьем раунде квалификации Лиги Европы у «Днепра-1» было мало шансов против «Славии» после 0:3 недельной давности. Гол Валентина Рубчинского на 45-й минуте подарил украинцам надежду, но соперник после перерыва восстановил паритет, и ничья 1:1 его вполне устроила.

«Днепр-1» перемещается в Лигу конференций, его соперник «Лех» или «Спартак» Трнава.