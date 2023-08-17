«Шериф» упустил победу над БАТЭ, но прошёл дальше

После победы со счётом 5:1 неделю назад «Шериф» снова играл против БАТЭ. В середине первого тайма Артём Концевой сделал гол без чьей-то помощи, прошел к воротам и здорово пальнул в дальнюю девятку. Рикарлиньо ответил попаданием в перекладину. Но через несколько атак он заработал и реализовал пенальти. Еще один 11-метровый, и Энрике Луваннор был точен, уже 2:1. После перерыва никакой остроты, и лишь на 90-й минуте на линии штрафной Денис Лаптев прицельно пробил, сравняв счет - 2:2. Молдавская команда дальше сыграет против фаррерского «Клаксвика», белорусы - против «Балкани» в Лиге конференций.