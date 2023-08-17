«Шериф» упустил победу над БАТЭ, но прошёл дальше

После победы со счётом 5:1 неделю назад «Шериф» снова играл против БАТЭ. В середине первого тайма Артём Концевой сделал гол без чьей-то помощи, прошел к воротам и здорово пальнул в дальнюю девятку. Рикарлиньо ответил попаданием в перекладину. Но через несколько атак он заработал и реализовал пенальти. Еще один 11-метровый, и Энрике Луваннор был точен, уже 2:1. После перерыва никакой остроты, и лишь на 90-й минуте на линии штрафной Денис Лаптев прицельно пробил, сравняв счет - 2:2. Молдавская команда дальше сыграет против фаррерского «Клаксвика», белорусы - против «Балкани» в Лиге конференций.
Протокол игры
|(1:0) Концевой Артём Александрович25'
|40'Рикардиньо Кавальканте (1:1)
|45'Энрике Луваннор (1:2)
|(2:2) Лаптев Денис90'
Дергачев Вячеслав•Нечаев Данила76' (Малькевич Владислав (76') •Хадаркевич Руслан 76'82' (Мартынов Александр (82') •Бане Сиди•Жимо Шериф• 14'Волков Сергей Александрович66' (Подстрелов Дмитрий (66') •Бочеров Валерий•Гречихо Денис• 87'Василевич Илья66' (Громыко Валерий (66') •Шестюк Александр 41'46' (Лаптев Денис (46') •Концевой Артём Александрович 68'
Коваль Максим•Кики Габи 24'54' (Товар Кристиан (54') •Гарананга Мунаше• 7'Артундуага Алехандро•Апостолакис Константинос54' (Зохури Армель (54') •Адемо Питер•Рикардиньо Кавальканте66' (Анкей Дэвид (66') •Паулу Жоау•Нгом-Мбекели Жером85' (Ботан Дан-Анджело (85') •Энрике Луваннор66' (Янсане Момо (66') •Бадоло Седрик
Запасные: Страйстари Виктор•Буэно Дидье•Пащенко Александр
17 августа. Стадион "Мезокёвесди Вароси".
Бан пользователя