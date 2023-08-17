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«Шериф» упустил победу над БАТЭ, но прошёл дальше

17 Августа 2023 • 22:57 Комментировать
БАТЭ
2:2
Шериф
окончен

После победы со счётом 5:1 неделю назад «Шериф» снова играл против БАТЭ. В середине первого тайма Артём Концевой сделал гол без чьей-то помощи, прошел к воротам и здорово пальнул в дальнюю девятку. Рикарлиньо ответил попаданием в перекладину. Но через несколько атак он заработал и реализовал пенальти. Еще один 11-метровый, и Энрике Луваннор был точен, уже 2:1. После перерыва никакой остроты, и лишь на 90-й минуте на линии штрафной Денис Лаптев прицельно пробил, сравняв счет - 2:2. Молдавская команда дальше сыграет против фаррерского «Клаксвика», белорусы - против «Балкани» в Лиге конференций.

Протокол игры  
БАТЭ2:2Шериф
(1:0) Концевой Артём Александрович25'  
  40'Рикардиньо Кавальканте (1:1)
  45'Энрике Луваннор (1:2)
(2:2) Лаптев Денис90'  
Дергачев ВячеславНечаев Данила 76' (Малькевич Владислав ( 76') Хадаркевич Руслан  76' 82' (Мартынов Александр ( 82') Бане СидиЖимо Шериф  14'Волков Сергей Александрович 66' (Подстрелов Дмитрий ( 66') Бочеров ВалерийГречихо Денис  87'Василевич Илья 66' (Громыко Валерий ( 66') Шестюк Александр  41' 46' (Лаптев Денис ( 46') Концевой Артём Александрович  68'
Запасные: Исламович СеадАнтилевский ДмитрийКудравец АндрейКоврук Матвей
Коваль МаксимКики Габи  24' 54' (Товар Кристиан ( 54') Гарананга Мунаше  7'Артундуага АлехандроАпостолакис Константинос 54' (Зохури Армель ( 54') Адемо ПитерРикардиньо Кавальканте 66' (Анкей Дэвид ( 66') Паулу ЖоауНгом-Мбекели Жером 85' (Ботан Дан-Анджело ( 85') Энрике Луваннор 66' (Янсане Момо ( 66') Бадоло Седрик
Запасные: Страйстари ВикторБуэно ДидьеПащенко Александр
17 августа. Стадион "Мезокёвесди Вароси".

 

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