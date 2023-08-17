«Астана» провалилась в Болгарии и покидает Лигу Европы

«Астана» гостила у «Лудогорца» после выигранного первого матча в противостоянии Лиги Европы (2:1). Но закрепить успех ей не удалось. Два удара по воротам за 90 минут - этого явно мало. При этом первая половина завершилась единицами на табло, но дальше болгары добились своего - 5:1. Казахстанцы дальше сыграют против «Валмиеры» или «Партизани».
Протокол игры
|(1:0) Текпетей Бернард25'
|29'Дарбо Дембо (1:1)
|(2:1) Пётровски Якуб47'
|(3:1) Текпетей Бернард50'
|(4:1) Пётровски Якуб58'
|(5:1) Десподов Кирилл67'
Слуга Симон•Витри Аслак Фонн•Сонко-Сундберг Ноа•Вердон Оливье46' (Пластун Игорь (46') •Хайстер Марсель•Пётровски Якуб•Гонсалвеш Клод 54'70' (Педринью Роша (70') •Десподов Кирилл77' (Кайо Ранхел (77') •Йорданов Иван•Текпетей Бернард77' (Делев Спас (77') •Секо Руан81' (Тиссера Матиас (81')
Чондрич Йосип•Йованчич Душан 43'• 76'Марочкин Александр•Томашевич Зарко•Оганесян Камо•Эбонг Макс 27'61' (Куат Исламбек (61') •Лончар Стьепан62' (Досмагамбетов Тимур (62') •Вороговский Ян•Дарбо Дембо80' (Бейсебеков Абзал (80') •Аймбетов Абат 34'52' (Томасов Марин (52') •Урега Фабьен80' (Габышев Михаил (80')
17 августа. Стадион "Лудогорец Арена".
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