Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Астана» провалилась в Болгарии и покидает Лигу Европы

17 Августа 2023 • 22:55 Комментировать
Лудогорец
5:1
Астана
окончен

«Астана» гостила у «Лудогорца» после выигранного первого матча в противостоянии Лиги Европы (2:1). Но закрепить успех ей не удалось. Два удара по воротам за 90 минут - этого явно мало. При этом первая половина завершилась единицами на табло, но дальше болгары добились своего - 5:1. Казахстанцы дальше сыграют против «Валмиеры» или «Партизани».

Протокол игры  
Лудогорец5:1Астана
(1:0) Текпетей Бернард25'  
  29'Дарбо Дембо (1:1)
(2:1) Пётровски Якуб47'  
(3:1) Текпетей Бернард50'  
(4:1) Пётровски Якуб58'  
(5:1) Десподов Кирилл67'  
Слуга СимонВитри Аслак ФоннСонко-Сундберг НоаВердон Оливье 46' (Пластун Игорь ( 46') Хайстер МарсельПётровски ЯкубГонсалвеш Клод  54' 70' (Педринью Роша ( 70') Десподов Кирилл 77' (Кайо Ранхел ( 77') Йорданов ИванТекпетей Бернард 77' (Делев Спас ( 77') Секо Руан 81' (Тиссера Матиас ( 81')
Запасные: Неделев ТодорЯнков ДоминикТерзиев ГеоргиРикПепеляшев ПламенПадт СерджиоРуссо Франко
Чондрич ЙосипЙованчич Душан  43'  76'Марочкин АлександрТомашевич ЗаркоОганесян КамоЭбонг Макс  27' 61' (Куат Исламбек ( 61') Лончар Стьепан 62' (Досмагамбетов Тимур ( 62') Вороговский ЯнДарбо Дембо 80' (Бейсебеков Абзал ( 80') Аймбетов Абат  34' 52' (Томасов Марин ( 52') Урега Фабьен 80' (Габышев Михаил ( 80')
Запасные: Аманович АлексаДарабаев АсланАстанов ЭльханПрокопенко ВладиславБасманов СтаниславПодымский ДанилЗаруцкий Александр
17 августа. Стадион "Лудогорец Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Астана Лудогорец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ХИК ХИК
Карабах Карабах
1
2
2.90 3.40 2.44
Видео
Окончен
Хеккен Хеккен
Жальгирис Жальгирис
5
0
1.54 4.10 5.60
Видео
Окончен
Брейдаблик Брейдаблик
Зриньски Зриньски
1
0
2.70 3.40 2.45
Видео
Окончен
Днепр-1 Днепр-1
Славия Прага Славия Прага
1
1
3.60 3.65 1.93
Видео
Окончен
Лудогорец Лудогорец
Астана Астана
5
1
1.71 3.60 4.80
Видео
Окончен
Генк Генк
Олимпиакос Олимпиакос
1
1
1.84 3.70 3.90
Видео
Окончен
БАТЭ БАТЭ
Шериф Шериф
2
2
3.20 3.45 2.15
Видео
Все матчи
Новости
17 Августа
23:00 · Лига Европы
«Днепр-1» не смог обыграть «Славию»
22:57 · Лига Европы
«Шериф» упустил победу над БАТЭ, но прошёл дальше
22:55 · Лига Европы
«Астана» провалилась в Болгарии и покидает Лигу Европы
22:51 · Лига Европы
«Зриньски» стал первым боснийским клубом в групповом этапе еврокубков официально
21:01 · Лига Европы
Быстрое удаление у финнов помогло «Карабаху» победить
15 Августа
23:34 · Лига Европы
Матч за Суперкубок УЕФА рассудят французы
11 Августа
09:22 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» показал новую фиолетовую форму 1 фото
10 Августа
22:01 · Лига Европы
«Шериф» забил 5 мячей в ворота БАТЭ
21:59 · Лига Европы
«Днепр-1» проиграл в третьем еврокубковом матче
21:08 · Лига Европы
«Карабах» вырвал победу в матче с ХИКом
08 Августа
19:06 · Лига Европы
«Астана» добыла волевую победу в матче с «Лудогорцем»
27 Июля
17:42 · Италия. Серия А
​Моуринью пропустит 4 матча Лиги Европы, УЕФА отклонил апелляцию
20 Июля
20:37 · Лига Европы
«Победа «Спартака» над «Наполи» шокировала всех» — Петраццуоло
18 Июля
14:14 · Лига Европы
​УЕФА назвал страны, которые претендуют на проведение финалов Лиги чемпионов в 2026 и 2027 годах
29 Июня
19:36 · Россия. Премьер-лига
Генсек РФС Митрофанов не понимает, почему УЕФА отстранил российские команды от участия в европейских турнирах 17
Все новости
Рекомендуем