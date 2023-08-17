«Астана» провалилась в Болгарии и покидает Лигу Европы

«Астана» гостила у «Лудогорца» после выигранного первого матча в противостоянии Лиги Европы (2:1). Но закрепить успех ей не удалось. Два удара по воротам за 90 минут - этого явно мало. При этом первая половина завершилась единицами на табло, но дальше болгары добились своего - 5:1. Казахстанцы дальше сыграют против «Валмиеры» или «Партизани».