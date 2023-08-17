Футбольный клуб «Зриньски» стал первым коллективом в истории боснийского футбола, вышедшим в групповой этап еврокубкового турнира.

Победа над исландским «Брейдабликом» по сумме двух встреч со счётом 6:3 позволила чемпиону Боснии и Герцеговины выйти в заключительный этап отбора в групповую стадию Лиги Европы. При условии неудачи в квалификации второго по силе еврокубка, «Зриньски» выступит в осенней части Лиги конференций УЕФА.

Напомним, что ранее сильнейший клуб Боснии и Герцеговины провёл 64 матчей в рамках отборочных этапов различных еврокубков, чего не хватило для участия в групповом этапе.