Быстрое удаление у финнов помогло «Карабаху» победить

ХИК и «Карабах» бились за выход в плей-офф квалификации Лиги Европы. Команда из Азербайджана быстро лишилась перевеса в голах после провальной игры голкипера, соперники расстреливали ворота и все же послали мяч в сетку. Тут же на 16-й минуте Кевин Коуассиви-Бениссан получил вторую желтую карточку, оставив хозяев в меньшинстве. На 45-й минуте Турал Байрамов забил пенальти, а на 56-й минуте штурм ворот финнов с метра завершил Яссин Бензия.

«Карабах» снова победил со счетом 2:1 и дальше сыграет против «Олимпии» из Любляны.