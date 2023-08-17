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Лига Европы

Быстрое удаление у финнов помогло «Карабаху» победить

17 Августа 2023 • 21:01 Комментировать
ХИК
1:2
Карабах
окончен

ХИК и «Карабах» бились за выход в плей-офф квалификации Лиги Европы. Команда из Азербайджана быстро лишилась перевеса в голах после провальной игры голкипера, соперники расстреливали ворота и все же послали мяч в сетку. Тут же на 16-й минуте Кевин Коуассиви-Бениссан получил вторую желтую карточку, оставив хозяев в меньшинстве. На 45-й минуте Турал Байрамов забил пенальти, а на 56-й минуте штурм ворот финнов с метра завершил Яссин Бензия.

«Карабах» снова победил со счетом 2:1 и дальше сыграет против «Олимпии» из Любляны.

Протокол игры  
ХИК1:2Карабах
(1:0) Хостикка Сантери10'  
  45'Байрамов Турал (1:1)
  56'Бензия Яссин (1:2)
Маенпяя НикиТойвио ЙоонаТенхо Миро 39' (Хальме Аапо ( 39') Райтала ЮккаКоуассиви-Бениссан Кевин  14'  16'Канеллопулос Гиоргос 62' (Хетемай Перпарим ( 62'  75') Лингман ЛукасОллила Туомас 46' (Пелтола Матти ( 46') Кескинен Топи  45'Радулович Боян 62' (Банде Хассане ( 62') Хостикка Сантери 46' (Олусанья Антони ( 46')
Запасные: Да Грака КристоферХямяляйнен НикоРамула АлексРогич ФилипРиски РоопеТанака АтомуОст Джесси
Магомедалиев Шахрудин  83'Байрамов Турал 86' (Медведев Максим ( 86') Мустафазаде Бахлул 46' (Гусейнов Бадави ( 46') Медина КевинДжафаргулиев ЭлвинРомао Жулио  85'Янкович МаркоАндраде Леандро 79' (Ахундзаде Нариман ( 79') Бензия Яссин 87' (Андраде Патрик ( 87') Зубир АбделлаДжиджа Редон 73' (Жуниньо VI ( 73')
Запасные: Алмейда РичардМамедов РахильГугешашвили ЛукаДьякаби АдамаРамазанов АминКейта АмидуГулиев Нихад
17 августа. Стадион "Арена Болт".

 

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