Быстрое удаление у финнов помогло «Карабаху» победить

ХИК и «Карабах» бились за выход в плей-офф квалификации Лиги Европы. Команда из Азербайджана быстро лишилась перевеса в голах после провальной игры голкипера, соперники расстреливали ворота и все же послали мяч в сетку. Тут же на 16-й минуте Кевин Коуассиви-Бениссан получил вторую желтую карточку, оставив хозяев в меньшинстве. На 45-й минуте Турал Байрамов забил пенальти, а на 56-й минуте штурм ворот финнов с метра завершил Яссин Бензия.
«Карабах» снова победил со счетом 2:1 и дальше сыграет против «Олимпии» из Любляны.
Протокол игры
|(1:0) Хостикка Сантери10'
|45'Байрамов Турал (1:1)
|56'Бензия Яссин (1:2)
Маенпяя Ники•Тойвио Йоона•Тенхо Миро39' (Хальме Аапо (39') •Райтала Юкка•Коуассиви-Бениссан Кевин 14'• 16'Канеллопулос Гиоргос62' (Хетемай Перпарим (62') • 75'Лингман Лукас•Оллила Туомас46' (Пелтола Матти (46') •Кескинен Топи• 45'Радулович Боян62' (Банде Хассане (62') •Хостикка Сантери46' (Олусанья Антони (46')
Магомедалиев Шахрудин• 83'Байрамов Турал86' (Медведев Максим (86') •Мустафазаде Бахлул46' (Гусейнов Бадави (46') •Медина Кевин•Джафаргулиев Элвин•Ромао Жулио• 85'Янкович Марко•Андраде Леандро79' (Ахундзаде Нариман (79') •Бензия Яссин87' (Андраде Патрик (87') •Зубир Абделла•Джиджа Редон73' (Жуниньо VI (73')
17 августа. Стадион "Арена Болт".
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