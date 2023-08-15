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Матч за Суперкубок УЕФА рассудят французы

15 Августа 2023 • 23:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Севилья
1 1.45 X 5.00 2 8.00
Через 21 ч. 13 мин.

Французская бригада арбитров назначена на игру Суперкубка УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей». Об этом сообщает официальный портал УЕФА.

Главным арбитром встречи станет Франсуа Летексье, помогать на бровках ему будут Сириль Мюнье и Меди Рамуни, ответственный на ВАР – Жером Бризар.

Напомним, что битва между «горожанами» и севильским клубом за трофей пройдёт в грядущую среду, 16 августа в греческом городе Пирей. «Манчестер Сити» является действующим обладателем Кубка Лиги чемпионов УЕФА, «Севилья» в конце минувшего сезона в очередной раз в истории стала обладателем Кубка Лиги Европы УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Сити Суперкубок Уефа Франсуа Летексье
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МАНЧЕСТЕР СИТИ СЕВИЛЬЯ
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