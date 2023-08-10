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Лига Европы

«Шериф» забил 5 мячей в ворота БАТЭ

10 Августа 2023 • 22:01 Комментировать
Шериф
5:1
БАТЭ
окончен

«Шериф» и БАТЭ пересеклись в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Уже в дебюте Дэвил Анкей использовал свой шанс, пробив в касание под опорную ногу голкипера. Винисиус Пайва прорвался в штрафную гостей и оставил мяч под удар Седрику Бадоло, и тот не сплоховал - 2:0. Начался второй тайм голевой контратакой «Шерифа», Бадоло умчался в отрыв по центру и помог Анкею сделать счет разгромным. Довольно быстро ошибка Максима Коваля после подачи углового подарила надежду гостям, Сиди Бане головой отправил мяч в пустые ворота. На 90-й минуте молдавская команда забила снова. Вновь стремительная атака, и Момо Янсане с острого угла поразил цель - 4:1. Он же успел сделать дубль на 90-й минуте - 5:1.

Протокол игры  
Шериф5:1БАТЭ
(1:0) Анкей Дэвид12'  
(2:0) Бадоло Седрик32'  
(3:0) Анкей Дэвид47'  
  50'Бане Сиди (3:1)
(4:1) Янсане Момо90'  
(5:1) Янсане Момо90'  
Коваль МаксимКики ГабиГарананга МунашеАртундуага АлехандроАпостолакис Константинос  73' 81' (Буэно Дидье ( 81') Адемо ПитерРикардиньо КавалькантеПаулу ЖоауПайва Винисиус 64' (Зохури Армель ( 64') Анкей Дэвид 71' (Янсане Момо ( 71') Бадоло Седрик
Запасные: Товар КристианСтрайстари ВикторПащенко АлександрБотан Дан-Анджело
Кудравец АндрейНечаев ДанилаХадаркевич РусланБане СидиМалькевич ВладиславГромыко ВалерийБочеров ВалерийИсламович Сеад 46' (Антилевский Дмитрий ( 46') Подстрелов Дмитрий 46' (Гречихо Денис ( 46') Лаптев ДенисКонцевой Артём Александрович
Запасные: Мартынов АлександрВасилевич ИльяЖимо ШерифВолков Сергей АлександровичШестюк АлександрКоврук МатвейДергачев Вячеслав
10 августа. Стадион "Шериф" (Тирасполь).

 

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БАТЭ Шериф
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