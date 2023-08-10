«Шериф» забил 5 мячей в ворота БАТЭ

«Шериф» и БАТЭ пересеклись в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Уже в дебюте Дэвил Анкей использовал свой шанс, пробив в касание под опорную ногу голкипера. Винисиус Пайва прорвался в штрафную гостей и оставил мяч под удар Седрику Бадоло, и тот не сплоховал - 2:0. Начался второй тайм голевой контратакой «Шерифа», Бадоло умчался в отрыв по центру и помог Анкею сделать счет разгромным. Довольно быстро ошибка Максима Коваля после подачи углового подарила надежду гостям, Сиди Бане головой отправил мяч в пустые ворота. На 90-й минуте молдавская команда забила снова. Вновь стремительная атака, и Момо Янсане с острого угла поразил цель - 4:1. Он же успел сделать дубль на 90-й минуте - 5:1.