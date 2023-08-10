«Шериф» забил 5 мячей в ворота БАТЭ

«Шериф» и БАТЭ пересеклись в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Уже в дебюте Дэвил Анкей использовал свой шанс, пробив в касание под опорную ногу голкипера. Винисиус Пайва прорвался в штрафную гостей и оставил мяч под удар Седрику Бадоло, и тот не сплоховал - 2:0. Начался второй тайм голевой контратакой «Шерифа», Бадоло умчался в отрыв по центру и помог Анкею сделать счет разгромным. Довольно быстро ошибка Максима Коваля после подачи углового подарила надежду гостям, Сиди Бане головой отправил мяч в пустые ворота. На 90-й минуте молдавская команда забила снова. Вновь стремительная атака, и Момо Янсане с острого угла поразил цель - 4:1. Он же успел сделать дубль на 90-й минуте - 5:1.
Протокол игры
|(1:0) Анкей Дэвид12'
|(2:0) Бадоло Седрик32'
|(3:0) Анкей Дэвид47'
|50'Бане Сиди (3:1)
|(4:1) Янсане Момо90'
|(5:1) Янсане Момо90'
Коваль Максим•Кики Габи•Гарананга Мунаше•Артундуага Алехандро•Апостолакис Константинос 73'81' (Буэно Дидье (81') •Адемо Питер•Рикардиньо Кавальканте•Паулу Жоау•Пайва Винисиус64' (Зохури Армель (64') •Анкей Дэвид71' (Янсане Момо (71') •Бадоло Седрик
Кудравец Андрей•Нечаев Данила•Хадаркевич Руслан•Бане Сиди•Малькевич Владислав•Громыко Валерий•Бочеров Валерий•Исламович Сеад46' (Антилевский Дмитрий (46') •Подстрелов Дмитрий46' (Гречихо Денис (46') •Лаптев Денис•Концевой Артём Александрович
10 августа. Стадион "Шериф" (Тирасполь).
Бан пользователя