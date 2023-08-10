«Днепр-1» проиграл в третьем еврокубковом матче

«Днепр-1» продолжает неудачно играть в еврокубках, неудачный дебют в Лиге чемпионов против «Панатинаикоса» перевёл украинцев на «Славию» в Лиге Европы, но гостевой матч получился провальным. Команда лишь раз пробила по воротам, хотя с 58-й минуте играла в большинстве. При этом чешская команда добилась перевеса в два гола в первом тайме благодаря дублю Ивана Гранца. Конрад Валлем в концовке сделал счет разгромным - 3:0. В ответном матче у «Днепра-1» будет маловато шансов.