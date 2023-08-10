«Днепр-1» проиграл в третьем еврокубковом матче

«Днепр-1» продолжает неудачно играть в еврокубках, неудачный дебют в Лиге чемпионов против «Панатинаикоса» перевёл украинцев на «Славию» в Лиге Европы, но гостевой матч получился провальным. Команда лишь раз пробила по воротам, хотя с 58-й минуте играла в большинстве. При этом чешская команда добилась перевеса в два гола в первом тайме благодаря дублю Ивана Гранца. Конрад Валлем в концовке сделал счет разгромным - 3:0. В ответном матче у «Днепра-1» будет маловато шансов.
Протокол игры
|(1:0) Шранц Иван5'
|(2:0) Шранц Иван37'
|(3:0) Валлем Конрад81'
Коларж Ондржей•Масопуст Лукаш•Огбу Иго• 58'Голеш Томаш•Провод Лукас•Зафеирис Христос90' (Юрасек Матей (90') •Дорли Оскар•Шранц Иван•Лингр Ондржей79' (Хитил Моймир (79') •Юречка Вацлав79' (Шевчик Петр (79') •Ван Бюрен Мик79' (Валлем Конрад (79')
Кинарейкин Яков•Адамюк Владимир•Сваток Александр 41'46' (Пасич Евгений (46') •Сарапий Эдуард•Кравец Василий• 87'Бабенко Руслан 53'61' (Пихалёнок Александр (61') •Бланко Доминго•Гуцуляк Алексей•Валентин Рубчинский 74'80' (Ферейра Фабрисио (80') •Третьяков Максим11' (Леднёв Богдан (11') • 70'Филиппов Александр80' (Daniel Kiwinda (80')
10 августа. Стадион "Фортуна Арена".
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