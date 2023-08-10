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Лига Европы

«Днепр-1» проиграл в третьем еврокубковом матче

10 Августа 2023 • 21:59 Комментировать
Славия Прага
3:0
Днепр-1
окончен

«Днепр-1» продолжает неудачно играть в еврокубках, неудачный дебют в Лиге чемпионов против «Панатинаикоса» перевёл украинцев на «Славию» в Лиге Европы, но гостевой матч получился провальным. Команда лишь раз пробила по воротам, хотя с 58-й минуте играла в большинстве. При этом чешская команда добилась перевеса в два гола в первом тайме благодаря дублю Ивана Гранца. Конрад Валлем в концовке сделал счет разгромным - 3:0. В ответном матче у «Днепра-1» будет маловато шансов.

Протокол игры  
Славия Прага3:0Днепр-1
(1:0) Шранц Иван5'  
(2:0) Шранц Иван37'  
(3:0) Валлем Конрад81'  
Коларж ОндржейМасопуст ЛукашОгбу Иго  58'Голеш ТомашПровод ЛукасЗафеирис Христос 90' (Юрасек Матей ( 90') Дорли ОскарШранц ИванЛингр Ондржей 79' (Хитил Моймир ( 79') Юречка Вацлав 79' (Шевчик Петр ( 79') Ван Бюрен Мик 79' (Валлем Конрад ( 79')
Запасные: Сиротник ЯнПудил АдамБоржил ЯнВлчек ТомашТиджани МухамедТомич МихалМандоус АлешОусоу Айхам
Кинарейкин ЯковАдамюк ВладимирСваток Александр  41' 46' (Пасич Евгений ( 46') Сарапий ЭдуардКравец Василий  87'Бабенко Руслан  53' 61' (Пихалёнок Александр ( 61') Бланко ДомингоГуцуляк АлексейВалентин Рубчинский  74' 80' (Ферейра Фабрисио ( 80') Третьяков Максим 11' (Леднёв Богдан ( 11'  70') Филиппов Александр 80' (Daniel Kiwinda ( 80')
Запасные: Горбунов Сергей ОлеговичКаплиенко АлександрМакс ВалефГорин ОлегКогут ИгорьEmiliano Purita
10 августа. Стадион "Фортуна Арена".

 

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Славия Прага Днепр-1
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