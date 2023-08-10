«Карабах» вырвал победу в матче с ХИКом

Стартовавшие в Лиге чемпионов «Карабах» и ХИК пересеклись в квалификации второго по престижности еврокубка. Хозяева играли активнее и нанесли 14 ударов по воротам против семи попыток у соперника, правда, финны всё время попадали в створ. Первый тайм получился безголевым, а на 55-й минуте Леандро Андраде открыл счет. Гости отыгрались после удара Антони Олусаньи, и все же за пять минут до финального свистка Жуниньо принес победу «Карабаху» (2:1).

Все решится через неделю.