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«Карабах» вырвал победу в матче с ХИКом

10 Августа 2023 • 21:08 Комментировать
Карабах
2:1
ХИК
окончен

Стартовавшие в Лиге чемпионов «Карабах» и ХИК пересеклись в квалификации второго по престижности еврокубка. Хозяева играли активнее и нанесли 14 ударов по воротам против семи попыток у соперника, правда, финны всё время попадали в створ. Первый тайм получился безголевым, а на 55-й минуте Леандро Андраде открыл счет. Гости отыгрались после удара Антони Олусаньи, и все же за пять минут до финального свистка Жуниньо принес победу «Карабаху» (2:1).

Все решится через неделю.

Протокол игры  
Карабах2:1ХИК
(1:0) Андраде Леандро55'  
  77'Олусанья Антони (1:1)
(2:1) Жуниньо VI85'  
Магомедалиев ШахрудинБайрамов Турал 90' (Гусейнов Бадави ( 90') Мустафазаде Бахлул 90' (Андраде Патрик ( 90') Медина КевинДжафаргулиев ЭлвинРомао ЖулиоЯнкович МаркоАндраде Леандро 90' (Медведев Максим ( 90') Бензия Яссин 71' (Жуниньо VI ( 71') Зубир АбделлаДжиджа Редон 71' (Кейта Амиду ( 71')
Запасные: Алмейда РичардМамедов РахильАхундзаде НариманГугешашвили ЛукаДьякаби АдамаРамазанов АминГулиев Нихад
Ост ДжессиТойвио ЙоонаТенхо МироРайтала ЮккаКоуассиви-Бениссан КевинКанеллопулос Гиоргос 90' (Хетемай Перпарим ( 90') Лингман ЛукасСоири Пюрю 59' (Оллила Туомас ( 59') Танака Атому 72' (Хостикка Сантери ( 72') Радулович Боян  30' 72' (Олусанья Антони ( 72') Topi Keskinen 72' (Рогич Филип ( 72')
Запасные: Маенпяя НикиДа Грака КристоферХямяляйнен НикоAlex RamulaХальме Аапо
10 августа. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).

 

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