«Карабах» вырвал победу в матче с ХИКом

Стартовавшие в Лиге чемпионов «Карабах» и ХИК пересеклись в квалификации второго по престижности еврокубка. Хозяева играли активнее и нанесли 14 ударов по воротам против семи попыток у соперника, правда, финны всё время попадали в створ. Первый тайм получился безголевым, а на 55-й минуте Леандро Андраде открыл счет. Гости отыгрались после удара Антони Олусаньи, и все же за пять минут до финального свистка Жуниньо принес победу «Карабаху» (2:1).
Все решится через неделю.
Протокол игры
|(1:0) Андраде Леандро55'
|77'Олусанья Антони (1:1)
|(2:1) Жуниньо VI85'
Магомедалиев Шахрудин•Байрамов Турал90' (Гусейнов Бадави (90') •Мустафазаде Бахлул90' (Андраде Патрик (90') •Медина Кевин•Джафаргулиев Элвин•Ромао Жулио•Янкович Марко•Андраде Леандро90' (Медведев Максим (90') •Бензия Яссин71' (Жуниньо VI (71') •Зубир Абделла•Джиджа Редон71' (Кейта Амиду (71')
Ост Джесси•Тойвио Йоона•Тенхо Миро•Райтала Юкка•Коуассиви-Бениссан Кевин•Канеллопулос Гиоргос90' (Хетемай Перпарим (90') •Лингман Лукас•Соири Пюрю59' (Оллила Туомас (59') •Танака Атому72' (Хостикка Сантери (72') •Радулович Боян 30'72' (Олусанья Антони (72') •Topi Keskinen72' (Рогич Филип (72')
10 августа. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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