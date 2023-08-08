«Астана» добыла волевую победу в матче с «Лудогорцем»

В квалификации Лиги чемпионов «Астана» дважды всухую проиграла загребскому «Динамо» и перешла в турнир рангом ниже. На сей раз казахстанцы принимали «Лудогорец» и провели успешный поединок. Ян Вороговский уже на первых минутах сотряс перекладину. А вот гости повели после стандарта. Подача со штрафного Ноа Сонко-Сундберг выиграл борьбу у дальней штанги и отправил мяч в сетку ворот. В похожем ключе и очень быстро отыгралась «Астана», после подачи к линии вратарской Зарко Томашевич здорово пробил, выскочив из-за спин защитников. В начале второго тайма хозяева вышли вперед, и снова результативным стал удар головой, только уже с игры. Александр Марочкин забил решающий гол - 2:1. Все решится в ответке.
Протокол игры
|34'Сонко-Сундберг Ноа (0:1)
|(1:1) Томашевич Зарко40'
|(2:1) Марочкин Александр53'
Чондрич Йосип•Бейсебеков Абзал• 66'Марочкин Александр•Томашевич Зарко• 90'Оганесян Камо•Эбонг Макс75' (Йованчич Душан (75') •Лончар Стьепан• 47'Вороговский Ян•Дарбо Дембо84' (Астанов Эльхан (84') •Аймбетов Абат61' (Томасов Марин (61') •Урега Фабьен60' (Досмагамбетов Тимур (60')
Падт Серджио•Руссо Франко•Вердон Оливье• 87'Сонко-Сундберг Ноа•Витри Аслак Фонн•Пётровски Якуб78' (Педринью Роша (78') •Гонсалвеш Клод 47'57' (Йорданов Иван (57') •Хайстер Марсель78' (Делев Спас (78') •Десподов Кирилл57' (Янков Доминик (57') •Секо Руан•Текпетей Бернард66' (Кайо Ранхел (66')
08 августа. Стадион "Астана-Арена" (Астана).
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