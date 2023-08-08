«Астана» добыла волевую победу в матче с «Лудогорцем»

В квалификации Лиги чемпионов «Астана» дважды всухую проиграла загребскому «Динамо» и перешла в турнир рангом ниже. На сей раз казахстанцы принимали «Лудогорец» и провели успешный поединок. Ян Вороговский уже на первых минутах сотряс перекладину. А вот гости повели после стандарта. Подача со штрафного Ноа Сонко-Сундберг выиграл борьбу у дальней штанги и отправил мяч в сетку ворот. В похожем ключе и очень быстро отыгралась «Астана», после подачи к линии вратарской Зарко Томашевич здорово пробил, выскочив из-за спин защитников. В начале второго тайма хозяева вышли вперед, и снова результативным стал удар головой, только уже с игры. Александр Марочкин забил решающий гол - 2:1. Все решится в ответке.