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«Астана» добыла волевую победу в матче с «Лудогорцем»

08 Августа 2023 • 19:06 Комментировать
Астана
2:1
Лудогорец
окончен

В квалификации Лиги чемпионов «Астана» дважды всухую проиграла загребскому «Динамо» и перешла в турнир рангом ниже. На сей раз казахстанцы принимали «Лудогорец» и провели успешный поединок. Ян Вороговский уже на первых минутах сотряс перекладину. А вот гости повели после стандарта. Подача со штрафного Ноа Сонко-Сундберг выиграл борьбу у дальней штанги и отправил мяч в сетку ворот. В похожем ключе и очень быстро отыгралась «Астана», после подачи к линии вратарской Зарко Томашевич здорово пробил, выскочив из-за спин защитников. В начале второго тайма хозяева вышли вперед, и снова результативным стал удар головой, только уже с игры. Александр Марочкин забил решающий гол - 2:1.  Все решится в ответке.

Протокол игры  
Астана2:1Лудогорец
  34'Сонко-Сундберг Ноа (0:1)
(1:1) Томашевич Зарко40'  
(2:1) Марочкин Александр53'  
Чондрич ЙосипБейсебеков Абзал  66'Марочкин АлександрТомашевич Зарко  90'Оганесян КамоЭбонг Макс 75' (Йованчич Душан ( 75') Лончар Стьепан  47'Вороговский ЯнДарбо Дембо 84' (Астанов Эльхан ( 84') Аймбетов Абат 61' (Томасов Марин ( 61') Урега Фабьен 60' (Досмагамбетов Тимур ( 60')
Запасные: Габышев МихаилДарабаев АсланПрокопенко ВладиславКуат ИсламбекАроян ВараздатБасманов СтаниславПодымский ДанилЗаруцкий Александр
Падт СерджиоРуссо ФранкоВердон Оливье  87'Сонко-Сундберг НоаВитри Аслак ФоннПётровски Якуб 78' (Педринью Роша ( 78') Гонсалвеш Клод  47' 57' (Йорданов Иван ( 57') Хайстер Марсель 78' (Делев Спас ( 78') Десподов Кирилл 57' (Янков Доминик ( 57') Секо РуанТекпетей Бернард 66' (Кайо Ранхел ( 66')
Запасные: Слуга СимонТиссера МатиасПластун ИгорьНеделев ТодорТерзиев ГеоргиПепеляшев Пламен
08 августа. Стадион "Астана-Арена" (Астана).

 

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