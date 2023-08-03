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Лига Европы

Стипиди: «В Лиге Европы и Лиге конференций играют какие-то аулы со всей Европы – что это вообще за команды?» эксклюзив

03 Августа 2023 • 16:48 Комментировать (3)

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подверг критике формат квалификационных раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

- Просто противно смотреть на то, что УЕФА делает с Лигой Европы и Лигой конференций. Там играют какие-то аулы со всей Европы – аулы! Что это вообще за команды? Нигде больше о них не услышишь. И они считают, что за счёт этого расширения развивают футбол. А на самом деле развитие футбола заключается в повышении его качества и зрительского интереса к нему.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы Павел Стипиди Лига конференций
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Комментарии (3)
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Ceroki
03 Августа 2023 в 17:14
Что это за имбицил?? Вот именно таких нужно подальше держать от футбола ,а задействовать на урановых рудниках
ингерман
03 Августа 2023 в 17:10
ай.. аулы? а пачиму ни дярёвни?.. надеюсь тибе тваи бывшые саслуживцы глазек на адно месцо натянут.. А-ха-ха-ха! )))
Zenituwka
03 Августа 2023 в 17:05
Судя по количеству сенсаций , эти аулы, отпердолят любой клуб из РПЛ сейчас
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