Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подверг критике формат квалификационных раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

- Просто противно смотреть на то, что УЕФА делает с Лигой Европы и Лигой конференций. Там играют какие-то аулы со всей Европы – аулы! Что это вообще за команды? Нигде больше о них не услышишь. И они считают, что за счёт этого расширения развивают футбол. А на самом деле развитие футбола заключается в повышении его качества и зрительского интереса к нему.