«Победа «Спартака» над «Наполи» шокировала всех» — Петраццуоло

Журналист из Италии Антонио Петраццуоло вспомнил, как «Наполи» дважды проиграл «Спартаку» в Лиге Европы. Напомним, в ходе группового этапа Лиги Европы – 2021/22 «красно-белые» одолели неаполитанский клуб сначала в гостях (3:2), а затем и дома (2:1).

«Это был действительно неприятный сюрприз. Победа «Спартака» над «Наполи» шокировала всех. Это было неожиданно», — цитирует Петраццуоло «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». В 1/8 финала столичный клуб должен был встретиться с «РБ Лейпцигом», но был отстранен от участия в европейских соревнованиях, как и все российские команды.