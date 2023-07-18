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Лига Европы

​УЕФА назвал страны, которые претендуют на проведение финалов Лиги чемпионов в 2026 и 2027 годах

18 Июля 2023 • 14:14 Комментировать

Пресс-служба УЕФА опубликовала список стран, которые выразили желание принять финалы клубных турниров в 2026 и 2027 годах.

На проведение финалов Лиги чемпионов в указанные годы претендуют Венгрия и Италия. Финалы Лиги Европы хотят принять Германия, Румыния, Шотландия и Турция, а финалы Лиги конференций – Германия, Израиль, Норвегия, Шотландия, Швейцария и Турция.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Лигу чемпионов выиграл «Манчестер Сити», Лигу Европы - «Севилья», а Лигу конференций – «Вест Хэм». Во всех трёх этих финалах проигрывали команды из Италии – «Интер», «Рома» и «Фиорентина» соответственно.

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