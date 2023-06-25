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Лига Европы

​Жота: Можем встретиться с «Реалом» в Лиге Европы

25 Июня 2023 • 16:47 Комментировать

«Ливерпуль» завершил чемпионат Англии на пятой позиции и получил путёвку в групповой этап Лиги Европы. Комментарий по поводу выступлений во втором по рангу клубном турнире УЕФА дал нападающий мерсисайдской команды Диогу Жота.

«Ну, «Реал» каким-то образом может финишировать третьим в своей группе [Лиги чемпионов] и снова помешать нам. С тех пор, как я перешёл в «Ливерпуль», «Реал» всегда выбивал нас. Надеюсь, на этот раз такого не будет», - сказал Жота FourFourTwo.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 «Реал» выбил «Ливерпуль» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов – 6:2 по сумме двух встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Диогу Жота
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