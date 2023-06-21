​Моуринью строго наказан УЕФА

УЕФА вынес ряд решений по инцидентам, которые имели место быть на финальном матче Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой». Так, например, главный тренер итальянской команды Жозе Моуринью был дисквалифицирован на четыре игры под эгидой УЕФА. Португальский тренер достаточно строго наказан за оскорбительные выражения в адрес официального лица матча (арбитра).

Таким образом, Моуринью пропустит четыре из шести матчей «Ромы» на групповой стадии Лиги Европы в следующем сезоне. Разумеется, если португалец останется в римском клубе.

Напомним, что в финале Лиги Европы «Севилья» обыграла «Рому» в серии пенальти.