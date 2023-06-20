​УЕФА может не допустить в еврокубки «Милан» или «Тулузу» - известна причина

В ближайшее время УЕФА примет решение по вопросу допуска «Милана» и «Тулузы» на следующий еврокубковый сезон. Об этом на своих страницах рассказывает Calcioe Finanza.

Как известно, «Милан» пробился в Лигу чемпионов, заняв четвёртое место в чемпионате Италии. «Тулуза», в свою очередь, пробилась в Лигу Европы за счёт завоевания кубка Франции. Проблема в том, что оба клуба имеют общих владельцев – RedBird Capital Partners. Участие в еврокубках двух клубов с одним владельцем противоречит регламенту, ведь может возникнуть конфликт интересов.

Да, «Милан» и «Тулуза» пробились в разные турниры, но по ходу сезона они могут оказаться в одном. Из-за этого один из клубов может не получить допуск.