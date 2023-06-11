​Клубы из Италии проиграли во всех трёх еврокубковых финалах – такого не было никогда

Завершился еврокубковый сезон. В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0 обыграл «Интер». Ранее в финале Лиги Европы «Севилья» одолела «Рому», а в финале Лиги конференций «Вест Хэм» переиграл «Фиорентину».

Как видим, все три клуба из Италии проиграли свои еврокубковые финалы.

Как сообщает Opta, клубы из одной страны проиграли три крупных еврокубковых финала одного сезона впервые в истории.

При этом стоит отметить, что Лига конференций – третий по рангу еврокубковый турнир – был создан только в 2021 году.